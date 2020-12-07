Специалисты дали советы по безопасному празднованию Нового года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Саратовской области предупредили жителей о возможных опасностях новогодних праздников. Если раньше подобные советы касались преимущественно выбора пиротехники или призывов не переедать во время праздничного застолья, то сейчас внимание специалистов сосредоточено на коронавирусе.

- Встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, — напомнили в ведомстве о продолжающемся распространении коронавируса.

Новый год лучше встретить в кругу семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так как инфекция передается воздушно-капельным путем, как возбудители ОРВИ и гриппа, то Роспотребнадзор рекомендует остаться в кругу семьи, отказавшись от больших компаний или посещения друзей. Особенно не рекомендуется отмечать корпоративы в закрытых помещениях.

Лучше всего будет отправиться на дачу и отдохнуть на свежем воздухе. Но в то же время следует соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.

Лучше всего отправиться на дачу Фото: Екатерина Семенова

- Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней. Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Однако если вы все же собрались в гости, в торговый центр или в другое место, где возможно скопление людей, то необходимо надеть маску.

- Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий, — предупреждают специалисты.

В торговый центр - только в маске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.