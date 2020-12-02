СГТУ приглашает на бесплатное изучение программ повышения квалификации

СГТУ приглашает на обучение

Преподаватели высшей школы и представители бизнес-организаций различных регионов России могут пройти бесплатное обучение по программам повышения квалификации в рамках Федерального проекта «Новые возможности для каждого». На занятия приглашает Саратовский государственный технический университет имени Гагарина.

Все занятия проходят дистанционно. Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию http://www.sstu.ru/obrazovanie/federalnyy-proekt-novye-vozmozhnosti-dlya-kazhdogo. После этого будут выданы пароль и логин, которые дадут доступ ко всем образовательным программам.

По окончании курсов участники получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Обучение предлагается по нескольким программам дополнительного образования:

Занятия проводятся дистанционно

- «Технологии разработки веб-сайтов» (72 час) – программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов»;

- «Пользователь онлайн-ресурсов и услуг цифровой экономики» (72 часа) – программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по информационным ресурсам»;

- «Технологии продвижения в социальных цифровых медиа» (72 часа) – программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации»;

- «Компьютерная графика и цифровой дизайн» (72 часа) – программа разработана на основе профессионального стандарта «Графический дизайнер;

- «Интернет-маркетинг» (72 часа) – программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации».

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