Выход на мировой рынок: чем поможет Центр поддержки экспорта?

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Нагрянувшая пандемия 2020 существенно изменила правила ведения бизнеса не только на внутренних рынках, но и на внешних. Большинство предпринимателей глубоко задумались о новых инструментах и способах развития своего бизнеса, расширения уже имеющихся рынков и поиска новых партнеров.

Решение подобных задач часто лежит в плоскости работы на внешних рынках. Именно поэтому рано или поздно каждый предприниматель задается вопросом: «А что такое экспорт?» «А смогли бы мы выйти на мировые рынки?»

Но часто само словосочетание «экспортная деятельность» повергает в страх и ужас, не то, что новичков, но и многих опытных и успешных предпринимателей. Кто-то, не разобравшись, считает, что это нереально, кто то не знает с чего начать, кто - то не может найти партнера или преодолеть языковые, технические, административные барьеры на внешнем рынке. Как говорится, легко сказать, а вот сделать сложно!

Вот уже на протяжении 3-х лет, начиная с 2017 года, в Саратовской области при поддержке Правительства РФ в рамках федеральных программ развития несырьевого экспорта действует Центр поддержки экспорта Саратовской области, реализующий всестороннюю поддержку субъектов малого и среднего бизнеса региона (СМСП) осуществляющих и планирующих осуществлять экспортную деятельность на безвозмездной основе. Располагается Центр в сердце Саратова на улице Рабочая, 145А, ДЦ «Самсон», офис 911.

Центр поддержки экспорта Саратовской области Фото: Александр Уриевский

Команда Центра поддержки экспорта Саратовской области представлена высококвалифированными специалистами и экспертами в области внешнеэкономической деятельности, в его арсенале широкий спектр консультационных и практических услуг государственной поддержки, благодаря которым уже заключено несколько сотен экспортных контрактов, около тысячи предприятий расширили свои рынки сбыта и нашли новых партнеров на мировых рынках.

Основным условием получения услуг Центра является принадлежность предприятия к малому и среднему бизнесу. Если Вы сомневаетесь, относится ли Ваше предприятие к этой категории, проверить это можно легко, найдя ИНН организации в Едином реестре СМСП на сайте ФНС (https://rmsp.nalog.ru/).

Здесь говорят так – если вы к нам пришли, и мы начали работать - то выход на экспорт у вас будет – 100%. Найдут рынок, проверят партнера, подготовят проект экспортного контракта, просчитают логистику и риски. И это только часть практической помощи для начинающих и продвинутых экспортеров.

Пошагово это выглядит так.

В условиях пандемии и масочного режима первым действием достаточно будет телефонного звонка, чтобы получить консультацию и определиться с направлением дальнейшего движения. Телефон (8452) 744-220.

Затем на сайте онлайн или в самом Центре поддержки можно заполнить анкету, на основании которой здесь решают, что предложить этому предприятию, и что предпринимателю нужно предпринять, чтобы пойти по пути выхода на экспорт.

- Первый этап - это знакомство с компанией. Мы должны понимать, что из себя представляет организация, какой продукт производит. Ведь речь может идти не только о поддержке экспорта товаров, но и услуг, работ, прав на объекты интеллектуальной собственности. Также важно самому предпринимателю определиться для чего ему это нужно.

Другими словами выявляем экспортный потенциал, потребности и реальные возможности. Если на данном этапе такового компания не имеет, мы предлагаем пройти бесплатное обучение, - рассказал директор Центра Александр Храпугин.

Александр Храпугин Фото: Александр Уриевский

Образовательные и информационные услуги - семинары, курсы, мастер классы могут быть полезны не только компаниям, которые только оценивают свои возможности выхода на внешние рынки, но и уже опытным экспортерам. В рамках семинаров также можно получить консультации и оформить понимание, как это делать.

Программу семинаров Школы экспорта можно всегда найти на сайте Центра (www.export64.ru) или уточнить у специалистов Центра по телефону: +7 (8452) 744-220.

Как ранее отмечалось, в школу предпринимателей приходят не только начинающие, но и уже вполне состоявшиеся бизнесмены, которым не хватает компетенций для работы на внешних рынках. У нас 11 очных семинаров, начиная от основ экспортной деятельности до особенностей таможенного регулирования. Есть также семинары, проходящие сегодня в онлайн-режиме, - рассказала специалист Центра Анна Ершова.

Большая часть семинаров длится по восемь часов, стартуем в 10 утра и до семи вечера с перерывом на обед работаем, есть двухдневные семинары, когда идет больший объем информации и программа занятий не умещается в один день. Всего восемь однодневных и три двухдневных очных семинара. Они проходят в соответствии с программой, которая есть на сайте. Важно вовремя на них зарегистрироваться, - уточнила специалист Диана Дробязько.

В основном на занятия приходят менеджеры предприятий: как те, кто только задумывается о работе на экспорт, так и те, кто уже успешно такую деятельность ведет, но осуществляет переподготовку своего личного состава.

В прошлом, 2019 году, 74 компании прошли через программы Центра.

Каков следующий шаг, после обучения в рамках семинаров Школы экспорта РЭЦ?

Предприниматель может сказать – у меня есть товар, но о нем никто ничего не знает. «Тогда тебе на выставку», - предложат в Центре. Опыт помощи в организации и участии в них у Центра уже очень значительный.

А что дальше?

После выставок, когда возникают конкретные контакты с заинтересованными потенциальными клиентами, предприниматель уже задумывается – надо ли отправиться в бизнес-миссию в эти страны. И это все тоже организует Центр поддержки экспорта Саратовской области.

- У нас есть партнеры, к примеру, такая торговая площадка, как Alibaba. Они в поиске новых поставщиков, но тех, которые прошли определенные проверки, однако они, вероятно, доступа к работе у них еще не получили. Или компания хотела бы там размещаться, но не представляет как.

Если мы готовим выставку или бизнес-миссию, исходя из потребностей страны, начинаем делать выборку из тех компаний, которые мы знаем и которые, самое главное, готовы к выходу на экспорт в этой стране.

Суть оказания услуги вывода на внешний рынок не в том, чтобы запустить туда любой товар, а продвигать тот, который имеет потенциал. Таким образом, предприятия, которые имеют четкие среднесрочные планы, могут за счет наших мер поддержки заработать дополнительные деньги при работе на экспорт, - рассказала специалист саратовского Центра поддержки экспорта Светлана Немальцева.

При этом есть предприниматели, которые уже четко знают, что им нужно в работе на экспорт, и они обращаются в Центр за конкретной услугой.

Например, перевод на требуемый язык презентации, модернизация сайта или поиск партнеров за рубежом.

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Может быть, нужна обратная связь, а сайт у компании довольно «сырой». Этот элемент подготовки идет даже раньше, чем выставка – приведение информационных инструментов в готовность к экспорту. Речь идет о целом спектре услуг – от создания сайтов до переводов готовых презентаций на десятки языков, консультирование о том, как должны выглядеть материалы, которые рассчитаны на другие страны. Большая часть услуг совершенно бесплатны, часть требует софинансирования в размере 80% - Центр поддержки экспорта, 20% - предприниматель.

Вот что, кстати, говорят о Центре поддержки экспорта его партнеры.

Компания «LoveTech» (ООО «ЛАВТЕЧ») – это завод-производитель моющих и дезинфицирующих средств для пищевой промышленности и предприятий АПК.

- Впервые о ЦПЭ мы узнали осенью 2019 года. За год сотрудничества члены нашей команды прошли обучение по ВЭД, приняли участие в профильной выставке на ВДНХ, а также получили помощь в разработке сайта и размещении на электронной международной площадке Alibaba, - рассказал коммерческий директор ООО «ЛАВТЕЧ» Алексей Лукин.

- В этому году, благодаря Центру поддержки экспорта Саратовской области, мы открыли новое направление и теперь поставляем за пределы РФ.

На сегодняшний день мы продолжаем развивать отношения с действующими иностранными партнерами и работать над заключением новых экспортных контрактов. Команда «LoveTech» высоко оценивает качество работы Центра поддержки экспорта и надеется на дальнейшее сотрудничество, - отметил Алексей Лукин.

Поиск иностранных партнеров - сейчас одна из крайне востребованных услуг Центра экспорта. Границы закрыты для людей, но не для товаров, торговля как велась, так и ведется. И сейчас специалисты Центра продолжают искать и находить новых партнеров для саратовских производителей.

Сертификация для страны поставок - тоже популярная услуга, без которой, пожалуй, не обойтись. Большинство рынков очень стандартизированы, и саратовскую компанию с ее продуктом там никто не ждет, и при этом еще не стоит забывать про конкуренцию. Пройти стандартизацию по условиям конкретной страны – важная и необходимая деталь. Затраты Центра и предпринимателя при этом - в соотношении 80 на 20. Но траты тут очень серьезные, для малого предприятия направить миллион рублей на сертификацию часто нереально, это сразу делает неинтересным такую инициативу. И здесь подключается с федеральными деньгами Центр поддержки экспорта.

Консультации - тоже важное направление работы Центра, как правило, они проходят в письменном виде – предприниматели пишут запрос, а специалисты готовят развернутый ответ.

Всего в 2019 году обучение на семинарах прошел 131 сотрудник различных компаний, в этом году, даже после частичного закрытия очных форм семинаров из-за пандемии, планируется, что количество участников не опустится ниже 80.

Юрий Аршинов Фото: Александр Уриевский

- Никогда мы никого не отправляем восвояси. Если к нам пришли – выход на экспорт будет - 100 процентов. Стоит отметить, что мы в своей работе в первую очередь оказываем ресурсную поддержку именно малому и среднему предпринимательству. Формируем условия развития за счет экспортных навыков, создаем условия для подготовки новой линейки продуктов. По сути говоря, субсидируем новые компетенции у производителей и создание новых рабочих мест, - уверен советник министра экономического развития области Юрий Аршинов.

Центр поддержки экспорта действуют, в том числе, в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по решению президента страны Владимира Путина и реализуемого в регионе при поддержке министерства экономического развития Саратовской области.