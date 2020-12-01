Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 декабря 2020 года: сделавшие прививку от коронавируса врачи чувствуют себя хорошо

Сделавшие прививку от коронавируса саратовские врачи чувствуют себя хорошо Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 30 ноября стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. По данным оперативного штаба, лабораторно подтверждены еще 248 диагнозов. Таким образом, с начала пандемии заразились уже 27 166 человек. Выздоровели в общей сложности 23 088 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 1 декабря 2020 года.

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области

За сутки умерли еще пять человек. Это двое мужчин и три женщины.

В ковидных госпиталях проходят лечение 3,6 тыс. пациентов. Зато заметно сократилось число амбулаторных больных — 863 человека. Об этом на брифинге в Минздраве заявил первый заместитель министра Станислав Шувалов.

Снижается число амбулаторных пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи, которые уже получили прививку от коронавируса, сейчас чувствуют себя нормально. Остальное население продолжают активно вакцинировать от гриппа.

Несмотря на то, что в районах, где школы закрыли на карантин, число заболевших педагогов сократилось, пока решения о продлении или отмене дистанционного обучения не принято. Это будет сделано незадолго до 8 декабря.

Также пока нет ясности, как саратовцы смогут отмечать новогодние праздники. В Роспотребнадзоре сейчас активно прорабатывается вопрос о возможных ограничениях.

Решение об ограничениях на новогодние праздники скоро будет принято Фото: Екатерина Семенова

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