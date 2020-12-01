Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 декабря 2020 года: сделавшие прививку от коронавируса врачи чувствуют себя хорошо

Остальных саратовцев пока прививают от гриппа
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Сделавшие прививку от коронавируса саратовские врачи чувствуют себя хорошо

Сделавшие прививку от коронавируса саратовские врачи чувствуют себя хорошо

Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 30 ноября стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. По данным оперативного штаба, лабораторно подтверждены еще 248 диагнозов. Таким образом, с начала пандемии заразились уже 27 166 человек. Выздоровели в общей сложности 23 088 человек.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 1 декабря 2020 года.

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области

За сутки умерли еще пять человек. Это двое мужчин и три женщины.

В ковидных госпиталях проходят лечение 3,6 тыс. пациентов. Зато заметно сократилось число амбулаторных больных863 человека. Об этом на брифинге в Минздраве заявил первый заместитель министра Станислав Шувалов.

Снижается число амбулаторных пациентов

Снижается число амбулаторных пациентов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи, которые уже получили прививку от коронавируса, сейчас чувствуют себя нормально. Остальное население продолжают активно вакцинировать от гриппа.

Несмотря на то, что в районах, где школы закрыли на карантин, число заболевших педагогов сократилось, пока решения о продлении или отмене дистанционного обучения не принято. Это будет сделано незадолго до 8 декабря.

Также пока нет ясности, как саратовцы смогут отмечать новогодние праздники. В Роспотребнадзоре сейчас активно прорабатывается вопрос о возможных ограничениях.

Решение об ограничениях на новогодние праздники скоро будет принято

Решение об ограничениях на новогодние праздники скоро будет принято

Фото: Екатерина Семенова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Саратове 2020: последние новости

Рекомендуемые