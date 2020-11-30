Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 ноября 2020 года: Заболеваемость не снижается, смертность тоже

В ковидных госпиталях Саратова койки не остаются пустыми надолго

На 1.00 30 ноября известно о 250 новых случаях заражения в Саратовской области. Таким образом общее число случаев с начала пандемии приблизилось к 27 тысячам – 26918 заразившихся.

По данным регионального оперштаба выздоровели с начала эпидемии 22905 человек, за минувшие сутки — 192.

Больше всего новых заражений в Саратове — 125 человек, в Энгельсском районе — 20, в Балаковском — 16. Еще в 23 районах области количество новых случаев колеблется от семи до одного.

Все заболевшие — контактные лица. Из них с пневмонией — 164, с признаками ОРВИ — 66, с бессимптомным течением — 20.

Больше всего зараженных в возрасте старше 60 лет, таких за сутки 105 человек. Много зараженных в возрасте от 50 до 59 лет – 68 человек. Среди детей до 14 лет всего три случая.

За минувшие сутки от COVID-19 умерло пять человек.

Общее количество жертв коронавируса в Саратовской области с начала пандемии выросло до 233 человек.

Один из умерших накануне пациентов - мужчина 80 лет, имевший тяжелую сопутствующую патологию: ишемическую болезнь сердца, хроническую ишемию головного мозга и облитерирующий атеросклероз нижних конечностей.

У еще одного погибшего - мужчины 66 лет, был сахарный диабет и цирроз печени.

Еще среди погибших мужчина и две женщины, все они были в возрасте от 65 до 68 лет.

Напомним, накануне, 27 ноября, в регионе был зафиксирован рекордный суточный уровень смертности от коронавируса - семь умерших пациентов.

По подсчетам ТАСС, в России за эту неделю умерло больше пациентов с коронавирусом, чем за весь август 2020 года.

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