Коронавирус в Саратове, последние новости на 27 ноября 2020 года: теперь для выписки амбулаторным больным нужен всего один отрицательный тест

Число госпитализированных с коронавирусом в Саратовской области увеличилось, а амбулаторных больных — снизилось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области на утро 27 ноября стало известно о 248 новых случаях заражения коронавирусом. Это максимум в регионе за все время пандемии.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 26 165, а выздоровевших — 22 337. За сутки выписали 571 человека.

От коронавируса умерли пять человек, поэтому количество смертей в регионе достигло 217.

Все 248 заболевших за сутки — контактные. Больше всего выявлено случаев за сутки в Саратове — 131.

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Оказалось, что саратовцы больше всего жалуются на здравоохранение. Эта тема граждан волновала чаще всего в период с 1 по 15 ноября. Они сетовали на отсутствие препаратов в аптеках и завышенные цены на них, а также на нехватку мест в стационарах.

Такие данные предоставил Центр управления регионом.

В здравоохранении есть и хорошая тема. На федеральном телеканале показали сюжет про педиатра саратовской поликлиники, которая трудится там уже 35 лет. На участке Татьяны Крупиновой почти тысяча детей и ежедневно она преодолевает около 5–6 км, когда ходит на амбулаторные вызовы, несмотря на возраст и коронавирус.

В больницах Саратовской области увеличивается количество госпитализированных с коронавирусом. А вот тех, кто лечится на дому, становится меньше.

Все дело в том, что теперь при выписке больных с COVID-19 требуется всего один отрицательный тест вместо двух. Поэтому число людей на амбулаторном лечении резко сократилось.

Также выяснилось, что дистанционное обучение не повлияло на каникулы у школьников области. Их, на данный момент, не планируют сокращать.

Также стало известно, где откроется вторая государственная аптека в Саратове. Это будет в поселке Увек Заводского района. Напомним, первая открылась на перекрестке улиц Слонова и Железнодорожная.

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