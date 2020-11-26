Парк, карьер или мусорный полигон: В судах Саратова определят будущее строительного предприятия

.

В Саратовских судах идут множество интересных процессов. Один из них о том, как юристы мэрии Саратова, которые вряд ли действуют в личных интересах, всеми способами пытаются не дать работать глиняному карьеру в Елшанке.

По этому поводу идут сразу два судебных процесса одновременно. В Арбитражном суде дело тянется уже с февраля, в очередной раз рассмотрение отложено несколько дней назад.

Затягиванию есть объяснение — мэрия пытается доказать, что компании «Стройгеоснаб» было законно отказано в аренде верхнего слоя почвы на месте, где много лет добывали глину. При этом все разрешения от федеральных органов, землеотвод, одобрение Минэкологии у компании на руках. Процесс этот заведомо непростой для городских чиновников, потому что если говорить прямо — мэрия выставляет муниципальный нормативный акт выше решения федеральных органов власти. Даже однозначное заключение прокуратуры есть по этому поводу, и уголовное дело о препятствовании предпринимательской деятельности.

Остается только одно — тянуть время, придумывая все новые и новые способы продлевать разбирательства. Привлекли по очереди все органы власти, которые хоть какое-то отношение могут иметь к этому вопросу, от каждого ждали заключения, потом каждое отдельно изучали. Так время неспешно тянулось, предприятие не работало, налоги не платились, люди без работы. Что видимо никак не напрягает и судью … потому что если есть желание, при наличии очевидных официальных документов принимать все новые прошения о переносе, значит, так надо по закону.

У любой истории бывает конец, будет и у этой. Вопрос только в чем интерес народа, города, региона, а не лично отдельных чиновников? Так, во всяком случае, очень любят говорить все политики, в том числе и сегодняшние.

В этой истории одна из сторон явно рассчитывает на формулу «кто вперед сдохнет — ишак или падишах». Либо сменятся чиновники в мэрии, которые явно неспроста не дают работать предприятию на законных основаниях, либо бизнесмены пойдут искать действительно благоприятный инвестиционный климат в других регионах, заодно распространяя информацию о людоедских нравах саратовских «слуг народа». Для последних, кстати, оба варианта приемлемы, спроса с них в обоих случаях никакого. Поэтому и затягивается суд с очевидными, казалось, обстоятельствами до бесконечности.

Но недавно, о чем «КП-Саратов» уже писала, выяснилось интересное обстоятельство, которое заставило чиновников засуетиться. Отдать в аренду верхний слой почвы на время добычи полезных ископаемых в глиняном карьере за Елшанкой они не хотят, прикрываясь своим же решением о переводе этих земель из промышленного в иное назначение — мусорный полигон и скотомогильник. Но оказалось, что участок находится по соседству с новой инфекционной больницей, которая строится отчасти и на благотворительные средства в Елшанке. Если для добычи глины пары километров от территории больничного комплекса вполне достаточное расстояние, то устраивать свалку и тем более скотомогильник по соседству с инфекционной больницей — это уже перебор. Пришлось замглавы Саратова по градостроительству и архитектуре Антону Корнееву возгласить, что никакой свалки там, конечно, не будет, «не верьте нашим бумагам», а будет — парк. Но между делом назначение земли так и оставляют прежним — мусорный полигон или скотомогильник, не зря же в нее перевели как раз накануне аукциона по карьеру.

Когда, а самое главное, кому нужен парк, куда кроме как на машине не добраться, да еще между промзонами и инфекционной больницей — это пока в мэрии не придумали.

Но вот что придумали — во Фрунзенский районный суд Саратова подают иск к компании «Стройгеоснаб» для того, чтобы лишить ее лицензии на освоение недр и добычу глины на этом участке в Елшанке. Ведь иначе отказать на законных основаниях компании не имеют права (хотя уже почти год отказывают по факту.) Иск подан якобы от трех (!) местных жителей, которые заявляют о нарушении их конституционных прав и свобод, если в карьере продолжат добывать глину. Они предлагают — какая оригинальная мысль — устроить там парк. По началу представитель этих трех продвинутых горожан даже пытался объяснить все это в суде и связать абстрактные хотелки с лишением предприятия лицензии, полученной совершенно законно, конкурсным путем. Не очень убедительно выглядел тезис о том, как сегодня многотонные грузовики карьера разбивают окрестные дороги. Дело в том, что карьер с 2019 года простаивает, а грузовики работают как раз на строительстве инфекционной больницы. Поэтому объяснения «от себя», видимо, как безнадежное дело, представитель истцов Чеконов бросил. И просто зачитывал слово в слово доводы, которые представители мэрии, с участием главы комитета по имуществу Светланы Чеконовой, выдвигают в Арбитражном суде против ООО «Стройгеоснаб». Чеконов во Фрунзенском суде, а представители Чеконовой в Арбитражном суде — можно даже не гадать, родственники они или однофамильцы, мы же помним — «ишак или падишах».

Если на основании «просто желания» трех жителей области на месте уже начинающейся свалки сделают парк — это будет прецедент. Если на основании этого же желания трех жителей города действующую компанию лишат законно выигранной и оплаченной лицензии, а работников оставят без зарплат — это будет очень громкий прецедент и оглушительный сигнал с точки зрения возможности ведения бизнеса в Саратове. А еще будет очень интересно услышать объяснения чиновников, если вместо карьера действующего строительного предприятия в паре километров от новой инфекционной больницы в следующем году окажется мусорный полигон или скотомогильник.

Правда, до тех пор нынешним мэрским нужно еще сохраниться на своих постах, а то новые, как обычно, разведут руками.

Р.S. Фрунзенский суд Саратова отказал в рассмотрении иска «о восстановлении конституционных прав».

P.P.S. В мэрию Саратова приходит новый заместитель главы администрации Грачев…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зачем мэрия Саратова организует скотомогильник или свалку рядом с инфекционной больницей в Елшанке

Сотня человек осталась без рабочих мест из-за нежелания мэрии исполнить федеральные законы

(подробнее)