Внесены изменения в информационное сообщение по продаже с электронного аукциона 16.02.2021г. права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, улица Баумана, д. 41, по Лоту №2 (РАД-242519), опубликованное на сайте https://www.saratov.kp.ru/ 17.11.2020 г.

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение по продаже с электронного аукциона 16.02.2021г. права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда,являющегося собственностью ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, улица Баумана, д. 41,по Лоту №2 (РАД-242519), опубликованное на сайте https://www.saratov.kp.ru/ 17.11.2020 г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«Лот 2:Часть нежилого помещения общей площадью 557,2 кв.м, кадастровый номер 64:21:130455:44, назначение: нежилое помещение, номер и тип этажа, на котором расположено помещение: этаж № 2, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Новобурасский, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 41. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 71,5 кв.м (номера на поэтажном плане помещение №4 - площадь 18,7 кв.м, помещение №24 - площадь 20,6 кв.м, помещение №27 - площадь 17,9 кв.м, помещение №29 - площадь 14,3 кв.м), расположенные на втором этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

11 071 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

8 807 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 11 071 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 226 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 452 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц».

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