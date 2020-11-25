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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 25 ноября 2020 года: решение об ограничении новогодних гуляний примут 15 декабря

Заболеваемость не снижается, смертность растет, причем не только от коронавируса
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Массовые гуляния на Новый год могут запретить

Массовые гуляния на Новый год могут запретить

Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области за сутки коронавирус выявлен у 240 человек. Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 512 человек.

Таким образом, по последним данным, всего в регионе зарегистрировано 25 672 зараженных и 21 138 — выздоровевших.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 25 ноября 2020 года.

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области

Умерли еще три человека: две женщины и мужчина. Общее число смертей непосредственно от коронавируса достигло 208.

Коронавирус — не единственная причина смертей в области. В регионе, как и в целом по России, число смертей растет. Коэффициент смертность увеличился на 8% по сравнению в прошлым годом. Главной проблемой остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Выше, чем в среднем по стране, в регионе заболеваемость пневмонией.

По данным министерства здравоохранения, в сутки госпитализируют и выписывают примерно одинаковое число пациентов, около 250-300 человек.

Госпитализируют и выписывают примерно 250-300 человек в сутки

Госпитализируют и выписывают примерно 250-300 человек в сутки

Кроме того, первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге разъяснил, для чего нужно тестирование.

В Саратовской области по-прежнему не хватает медицинских работников. На заседании координационного совета губернатор Валерий Радаев перечислил семь районов, где сложилась наиболее серьезная ситуация.

Председатель правительства Роман Бусаргин сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о запрете новогодних праздников. Решения о дополнительных ограничениях планируют принять к 15 декабря.

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