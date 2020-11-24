Психически больная собачница в Саратове покусала полицейского и была приговорена к сроку в колонии

Жительница Саратова была осуждена за нападение на полицейского Фото: СУ СКР по Саратовской области

Жительница Саратова отправится в колонию на восемь месяцев за нападение на полицейских.

Такое решение принял судья Фрунзенского районного суда Игорь Дюжаков 23 ноября.

Татьяна Р. не раз попадала в поле зрения сотрудников полиции. Все из-за недовольства соседей — те били тревогу из-за особенностей женщины. Дело в том, что в своей квартире на Шелковичной, 176 она устроила настоящую псарню. По словам жильцов дома, 44-летняя женщина тащила к себе бездомных собак со всей округи. Однако не ухаживала за ними как следует, а фактически обрекала на гибель.

Подробности «Комсомолка» описала в материале «От жажды лизали мокрые стекла: в Саратове женщина заперла в квартире и морила голодом стаю псов». Кроме того, она поселила собак также в гараже поблизости.

Волонтеры не раз пытались спасти животных, но безуспешно.

Местные жители не раз вызывали полицию к дому женщины. Фото группы "МЫ - ВОЛОНТЕРЫ! ©Рыжий Хвост"

Очередная попытка приструнить агрессивную даму была сделана 8 апреля 2020 года. Соседи вызвали участкового, пожаловавшись на грубость женщины, ее нецензурную брань в общественных местах, а из квартиры доносился отчетливый неприятный запах гниения.

В СУ СКР по Саратовской области сообщили, что участковый приехал на место около полудня и попытался проникнуть в квартиру. Однако Татьяна Р. категорически отказалась его впускать, не пожелав также сообщить, откуда появился трупный запах.

Была вызвана подмога, прибыли два сотрудника ППС, которые попытались усмирить гражданку. Но она не только повела себя агрессивно, но и напала на правоохранителей. Одного из них она ударила головой в лицо, второго укусила в предплечье и кисть правой руки.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение применения насилия, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Защита попыталась доказать, что Татьяна лишь оборонялась, но суд не счел доводы убедительными.

Суд не счел доводы защитников убедительными Фото: Александр Уриевский

Кроме срока в колонии-поселении, Татьяна Р. будет направлена на принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Впрочем, так как женщина уже провела под арестом почти четыре месяца, то она освобождена от отбывания наказания, потому что срок его был поглощен временем под стражей.

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