Коронавирус в Саратове, последние новости на 24 ноября 2020 года: Еще больше школьников отправили на «дистанционку»

Почти половина школьников области ушла на дистанционное обучение

В Саратовской области выявлено 239 новых случаев коронавируса. При этом за сутки выписали 611 пациентов. Такова статистика регионального антикоронавирусного оперативного штаба, по данным на час ночи 24 ноября.

Общее количество заразившихся с начала пандемии COVID-19 составляет в регионе 25 432. Выздоровели уже 20 626 человек.

Есть еще одна особенность — все вновь заболевшие контактировали с ранее инфицированными, случаев заражения неизвестного источника нет.

В Саратовской области в коронавирусных стационарах находятся 3 643 пациента. Амбулаторно лечатся 1 697 человек. Еще несколько дней назад последняя цифра превышала три тысячи. Из общего числа заболевших только 38,6% мужчин, большая часть заразившихся — женщины. Об этом на брифинге 23 ноября рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

При этом, как заявил замминистра, смертность от коронавируса в регионе продолжает расти. Напомним, по данным на утро 23 ноября в регионе от коронавируса скончались 205 человек, еще 679 умерли от иных патологий на фоне заражения COVID-19.

График коронавируса в Саратовской области на 24 ноября 2020 года

Особенно тяжело сейчас медикам, который и в группе риска и постоянно находятся в контакте с больными. С начала пандемии от COVID-19 умерли 15 медработников. Всего заболевших, считая тех, кому выплаты не полагаются, 2 295 человек.

На этом фоне в Саратове сотрудников скорой помощи и их несовершеннолетних детей решено освободить от платы за проезд в городском электротранспорте, от платы за пользование жилым помещением в рамках договора социального найма. Также не будут взимать плату с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольном образовательном учреждении. Вскоре за это решение должна проголосовать городская дума.

С сегодняшнего дня, 24 ноября, в школах Саратовской области продлен на две недели режим дистанционного образования.

При этом на «дистанционку» до 8 декабря ушли с 6 по 11 классы школ и студенты профессиональных образовательных организаций не только Саратова, Балаковского, Энгельсского и Балашовского районов, которые так учились уже две недели, но и Краснокутского, Пугачевского, Марксовского, Петровского, Вольского, Ртищевского районов.

Культурная жизнь не останавливается в регионе. Однако фестиваль «Саратовские страдания», который стартует уже 25 ноября, как рассказали «КП-Саратов» организаторы мероприятия, пройдет в урезанном формате и завершится уже 1 декабря. Причиной является сложная эпидемиологическая обстановка.

Накануне Роспотребнадзор также получил обращение из областной думы с предложением разрешить работать театрам, филармониям и Домам культуры. Обращение мотивируется тем, что нельзя оставить детей и взрослых без новогоднего настроения. Роспотребнадзор обращение зафиксировал, но ответа пока не дал. Судя по текущей ситуации с продлением дистанционного обучения школьников ждать открытия театров можно нескоро.

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