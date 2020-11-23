Снег в Саратове будет идти всю неделю с перерывами

Первый снег в Саратове должен остаться надолго Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 ноября, будет не единственным днем, когда в Саратове и области выпал снег.

- Небольшой и умеренный снег, в том числе мокрый, будет идти три дня. Потом будет небольшой перерыв, а в пятницу и субботу снова пойдут осадки, — рассказала «КП-Саратов» замруководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Она также добавила, что снег будет идти не постоянно в течение дня, а с паузами.

Всю неделю в регионе прогнозируется облачность. Также ожидается туман с видимостью 500–1000 метров и гололедица. Автомобилистам рекомендуется не превышать скорость и не совершать опасных маневров.

Температура ночью будет в пределах -1…-6 градусов, -9 при прояснении. Днем столбик термометра поднимется ближе к нулю и станет колебаться от -2 до +2 градусов.

При всем этом, по расчетам метеорологов, этот снег в области уже постоянный и таять не собирается.

На следующей неделе, в первых числах декабря, в область придут морозы. Температура опустится до -12…-17 градусов.

Напомним, в 2019 году первый серьезный снег выпал немного раньше, 20 ноября. Тогда вечером снегопад привел к многокилометровым пробкам. Посмотрим, как будет в этом году.

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