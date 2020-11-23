Коронавирус в Саратове, последние новости на 23 ноября: школьники остаются на дистанционном обучении

Дистанционное обучение у саратовских школьников продолжится, а вот как дальше пойдет — неизвестно Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области на утро 23 ноября стало известно о 245 новых случаях заражения коронавирусом. Это максимум в регионе за все время пандемии.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 25 193, а выздоровевших — 20 015. За сутки выписали 695 человек.

От коронавируса никто не умер, поэтому количество смертей в регионе осталось прежним — 205.

Все 245 заболевших — контактные. Больше всего выявлено случаев за сутки в Саратове — 90.

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Школьники в понедельник остаются на дистанционном обучении. Речь идет 6–11-классниках в Саратове, Балаковском, Энгельсском и Пугачевском районах. В этот же день, 23 ноября, будет решено, выводить ли детей на очную учебу или оставить грызть гранит науки дома за компьютером.

В Балаковском районе строят две кислородные станции для больных с коронавирусом. Благодаря этому дополнительно кислородом оборудуют еще 225 коек вдобавок к существующим 161.

Также в Балакове по планам 1 декабря должна открыться третья ПЦР-лаборатория.

При этом председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин дал Минздраву поручение наладить маршрутизацию пациентов в больницы, чтобы граждане не испытывали проблемы с госпитализацией.

В Солнечном-2 вскоре откроется поликлиника на 500 посещений в смену. Пока что там ставят мебель, а скоро начнут монтировать оборудование.

К тому же за 15 лет на станцию скорой помощи в Саратове впервые придут работать так много профильных врачей: семь анестезиологов-реаниматологов в 2020 году и столько же в 2021.

Сейчас на станциях области не хватает 70 врачей и 85 сотрудников среднего медперсонала.

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