Коронавирус в Саратове, последние новости на 20 ноября: еще больше зараженных за сутки — 235

Еще 235 положительных диагнозов на коронавирус оказалось у жителей Саратовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области на утро 20 ноября стало известно о 235 новых случаях заражения коронавирусом. Это максимум в регионе за все время пандемии.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 24 469, а выздоровевших — 18 199. За сутки выписали 411 человек.

От коронавируса умерли два человека, поэтому количество смертей в регионе составило 197. Иные патологии унесли жизнь 669 пациентов с COVID-19.

.

Причем выяснилось, что новой инфекцией женщины болеют больше. Зараженных мужчин в области мужчин только 38,6%, остальные — женщины.

Всего в больницах сейчас лежат 3 638 человек, из них с коронавирусом — 2 169, с пневмонией — 3 508. На ИВЛ находятся 228 больных. Амбулаторно лечатся 3 225 зараженных коронавирусом.

К тому же стало ясно, что информацию о продлении дистанционного обучения в Саратове, озвучат 23 ноября. Как раз до этого дня пока что продлятся уроки на дому у ребят с 6 по 11 классы в Балашовском, Балаковском, Энгельсском районах и Саратове.

Минздрав области прокомментировал возможности сделать тест на коронавирус в течение 48 часов, как теперь положено по нормативу. Чтобы лишний раз не гонять машину в отдаленные районы, будут закуплены экспресс-тесты.

Также Роспотребнадзор намекнул, стоит ли бронировать места на новогодние корпоративы, будут ли ограничения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.