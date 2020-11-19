Качество и безопасность: саратовские производители могут добиться доверия потребителей, подтверждая высокий уровень своих товаров

Вадим Рудольф

В «Комсомольской правда»-Саратов сегодня, 19 ноября, состоялся круглый стол, приуроченный ко Всемирному Дню качества, который в этом году пришелся на 12 ноября.

Круглый стол был организован по инициативе ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова».

Вадим Рудольф, начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», рассказал о Национальной системе сертификации.

- Целью Национальной системы сертификации является возрождение доверия потребителя к качеству продукции, маркированной ГОСТ. Она гарантирует соответствие продукции требованиям национального стандарта. То есть те товары, которые получили маркировку, являются качественными и безопасными, — отметил он.

Вадим Рудольф подчеркнул, что знак качества присваивается только тем товарам, которые прошли испытания в лаборатории Росстандарта. Получившая положительное заключение продукция заносится в специальный реестр.

По словам Вадима Рудольфа, любой покупатель в магазине может сканировать QR-код, который наносится на упаковку при присвоении знака качества НСС, и перейти в реестр. Там можно узнать информацию о товаре и удостовериться в добросовестности производителя.

Виктория Лелюхина Фото: Александр Уриевский

Виктория Лелюхина, заместитель начальника испытательной лаборатории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», рассказала, что испытания продукции проводятся по двум направлениям: на качество и на безопасность.

Например, образец может не соответствовать требованиям по массовой доле жиров, белков или по влажности — тогда он не проходит по показателям качества. Безопасность — это отсутствие или допустимое количество пестицидов, токсичных элементов.

- За 10 месяцев 2020 года в лаборатории было исследовано порядка 5,5 тыс. образцов. Примерно 11% из них не соответствовали тем или иным требованиям. Например, замороженная рыба может быть покрыта слишком толстой коркой ледяной глазури, колбасные изделия порой грешат излишками жира, есть случаи фальсификации молочной продукции,— отметила Виктория Лелюхина.

Однако она сообщила, что, по сравнению с предыдущим годом, число нарушений заметно сократилось.

- На полках мы уже видим продукты с нанесенными знаками, содержится ли там заменители молочного жира или нет, — сказала она.

Присутствующий на круглом столе Олег Козлов, начальник отдела пищевой промышленности и развития инфраструктуры министерства сельского хозяйства, отметил, что производство пищевой продукции постоянно растет, рынок перенасыщен. Поэтому производители должны быть заинтересованы в поддержании качества своих товаров на высоком уровне. Иначе потребитель просто отвернется и отдаст предпочтение другим компаниям.