Дорога в школу: художественную и хоровую школы Саратова пытаются переселить в здание среди заброшек и зарослей

Здание школы окружено заброшенными домами и зарослями кустарника

Как гром среди ясного неба для родителей учеников детской хоровой и детской художественной школ в Саратове стало известие о необходимости освободить помещение. Оказывается, что здание в центре города, на улице Шевченко №2 не соответствует требованиям пожарной безопасности и вообще 1 декабря истекает срок аренды.

Детей и их родителей поставили перед фактом — школы переезжают в новое здание, в 1-й Глебучев проезд, 2а. Это примерно в 30 метрах в глубь частного сектора от улицы Горького, в районе Храма покрова Пресвятой Богородицы. Там уже сделан ремонт, места даже больше, есть собственный актовый зал. Казалось бы, простор для занятия творчеством, но на самом деле не все так замечательно.

Чтобы добраться до нового здания потребуется пройти восемь кварталов от привычного адреса на Шевченко. Далеко не каждый взрослый готов совершить такую прогулку. А на общественный транспорт рассчитывать не приходится: он там фактически не ходит. Есть единственная маршрутка, но кто может себе представить ребенка, пытающегося залезть в маршрутку в центре Саратова, да еще если он везет музыкальный инструмент? И вот получается, что посещать новое здание смогут только дети, которых родители будут возить на личном автомобиле.

Фактически ряд учеников уже могут отсеяться на этом этапе. Скорее всего, в это здание не смогут ходить дети из коррекционной школы на улице Вольская. Им предписана терапия искусством, но вряд ли будет удобно посещать занятия, если придется преодолеть несколько кварталов.

Дальше — больше. Улица Горького, конечно, одна из центральных. Но вот небольшие боковые проезды и переулки далеки от понятия безопасности.

- Там много заброшенных домов. Слева частный сектор, справа — заброшенная стройка. Кругом мусорки, кусты, какие-то узкие проемы. И там же зачастую собирается не самый благополучный контингент: они курят, пьют, а тут вдруг будет куча детей, — рассказала «КП-Саратов» мама одного из учеников детской хоровой школы Ольга.

Проблема с детской безопасностью в Саратове стоит очень остро. Город еще не отошел от страшного преступления год назад, когда в гаражном массиве была убита девятилетняя Лиза Киселева. Поэтому родители вполне обоснованно волнуются за детей, которым порой по пути в школу приходится преодолевать заросли, полуразрушенные дома, мусорки.

- Там, конечно, здание нормальное, но окружающая реальность плюс дорога. Дворец посреди болота. Не дай Бог повторения истории Лизы Киселевой, — написала в Instagram на странице саратовской общественницы и специалиста пол благоустройству Ольги Сокольской пользователь под ником Yakurt_v.

Была составлена петиция, родители начали бить тревогу, что побудило местные власти начать диалог.

Сегодня, 18 ноября, состоялась встреча с родителями. Участие в ней приняли министр культуры Татьяна Гаранина, начальник Управления по культуре администрации Саратова Максим Макуров, председатель городской общественной палаты ректор областной консерватории Александр Занорин.

Обсуждали долго, Максим Макуров убеждал, что больше нет в Саратове подходящих зданий: или они расположены еще дальше, или находятся в частной собственности, или там слишком дорогая аренда.

Чиновники встретились с родителями учеников хоровой и художественной школ

- Татьяна Гаранина очень внимательно отнеслась к ситуации. Она отметила, что была ошибка как со стороны Управления по культуре администрации города, так и руководства школы, что не оповестили родителей заранее, не составили дорожную карту по выбору места, — сказала Ольга.

Ведь, как выяснилось, в Управление о культуре уведомление от собственника о необходимости освободить помещение, поступило еще в марте. А вот родителям объявили это в лучшем случае неделю назад. Многие узнали только 17 ноября.

В итоге сейчас найдено временное решение: детей переведут на занятия в другое крыло здания на Шевченко. Что будет дальше, пока нет полной ясности.

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