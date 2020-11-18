Коронавирус в Саратове, последние новости на 18 ноября 2020 года: открылась первая государственная аптека

Первая государственная аптека в Саратове появилась на улице Железнодорожная Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области на утро 17 ноября было зарегистрировано 220 случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, всего в регионе зафиксировано 24 005 случаев заражения. Выздоровели с начала пандемии 17 240 человек, за сутки — 478. От COVID-19 за сутки умерли три человека: две женщины и мужчина. Общее число смертей достигло 194.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 18 ноября 2020 года.

В Саратовской области продолжают наращивать коечный фонд в ковидных госпиталях. Общее число мест должно составить 4 471. Однако, как рассказал на брифинге в Минздраве заместитель министра Денис Грайфер, существует также нехватка кадров.

Коечный фонд в ковидных госпиталях Саратовской области будет увеличен

Для привлечения на работу специалистов в Ленинском районе Саратова будет построен дом для персонала новой инфекционной больницы в Елшанке, а в поселке Юбилейный — поликлиника. Соответствующее решение, как отметил на заседании координационного совета губернатор Валерий Радаев, уже принято.

Бесплатные лекарства получили 3,6 тыс. пациентов, которые лечатся от коронавируса в амбулаторных условиях.

Сроки поставки вакцины от коронавируса в Саратовскую область пока неизвестны. Но в городе 17 ноября открылась первая государственная аптека. Она расположена на улице Железнодорожная, и предполагается, что уровень цен в ней будет ниже, чем в коммерческих.

Ожидается, что лекарства в государственной аптеке будут стоить дешевле Фото: Ольга Симонова

Темпы тестирования на коронавирус планируется нарастить в ближайшее время. По словам главы регионального Роспотребнадзора Ольги Кожановой, сейчас они выше, чем предписано федеральным ведомством, но, скорее всего, показатели будут увеличены.

Опубликован список клиник, как государственных так и частных, где можно пройти КТ по полису ОМС. Кроме того, в скором времени должен быть смонтирован томограф в поликлинике №2 на улице Московская.

В поликлинике Саратова должен начать работу томограф Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

До сих пор нет ясности, будет ли продлено дистанционное обучение для школьников или нет. Однако среди учителей заболеваемость по-прежнему сохраняется. Сейчас на больничных остаются 662 человека, это 7,8% от общего числа педагогов в Саратове, балаковском, Балашовском и Энгельсском районах.

В Саратове сохраняется заболеваемость среди учителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот медиков болеет порядка 9%. Шесть человек медицинских работников скончались от коронавируса. Одному из зараженных врачей, который сейчас лечится в ковидном госпитале, заведующему инфекционным отделением, врачу-травматологу данного медучреждения Владимиру Елистратову был 17 ноября вручен орден Пирогова. Для этого в больницу приехал министр здравоохранения Олег Костин.

Сейчас Владимир Елистратов находится в ковидном госпитале

Также нет уверенности, что новогодние праздники пройдут без ограничений. Валерий Радаев поручил Роспотребнадзора подготовить предложения по возможным запретам.

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