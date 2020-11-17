Коечный вопрос: В саратовских ковидных госпиталях не хватает мест, но создать новые проблематично

В ковидных госпиталях не хватает мест

В Саратовской области продолжается работа по увеличению коечного фонда для больных коронавирусом и пневмонией.

Как отметил на брифинге 17 ноября заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер, несмотря на дефицит мест в ковидных госпиталях, есть также задача сохранить плановую и экстренную помощь при других заболеваниях.

Должна сохраниться медицинская помощь и при других заболеваниях

При этом есть и другая проблема — даже если удастся организовать дополнительные ковидные госпитали, то все равно останется нехватка медицинских работников — как врачей, так среднего и младшего персонала.

Поэтому сейчас, по словам Дениса Грайфера, вопрос развертывания дополнительных коек прорабатывается, идет поиск сотрудников, но проще это сделать на безе уже имеющихся госпиталей.

Даже если удастся нарастить коечный фонд, то врачей на всех может не хватить Фото: Андрей АБРАМОВ

Он перечислил те, где планируется увеличить мощности.

Это, в частности, городская клиническая больница №1 Саратова. В Балаковской городской клинической больнице число коек должно вырасти до 500. Еще 100–150 коек будут установлены в Энгельсской клинической больнице №1. В Дергачевской больнице планируется дополнительно развернуть 60 коек, а Петровской — 50.

Ведутся работы по развертыванию дополнительного коечного фонда в Областной клинической больнице.

В Вольской и Татищевской районных больницах, а также Кардиологическом диспансере Саратова идут работы по увеличению числа коек, к которым подведен кислород.

В горбольнице №2 Саратова, горбольнице №2 Энгельса, Перинатальном центре на Рабочей и больнице Балакова меняют способ кислородной поддержки на жидкий кислород.

Идет оснащение имеющихся коек кислородом

Напомним, сейчас в Саратове коечный фонд составляет 4 130 мест. На утро 17 ноября было свободно 492 койки.

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