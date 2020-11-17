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Происшествия

Рецидивист из саратовской колонии осужден на 15 лет за убийство настоятеля монастыря

Жестоко расправившись со священником, убийца украл около миллиона рублей
Александр Уриевский
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Игумен Даниил получил более 25 ударов ножом. Фото сайта Патриархия.ру

Игумен Даниил получил более 25 ударов ножом. Фото сайта Патриархия.ру

К 15 годам колонии строгого режима приговорен Александр Авдеев, заключенный одной из колоний в Саратовской области, который убил священника. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Ярославского областного суда, где был вынесен приговор.

Авдеев обвинялся в жестоком убийстве игумена Даниила (Соколова), настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря под Переславлем-Залесским.

Как сообщили ранее в СК РФ, утром 7 июля 2016 года 31-летний Авдеев ворвался в келью священника в монастыре и зарезал его. Тело обнаружили прихожане, когда игумен не вышел на службу.

Следователи насчитали на трупе погибшего не менее 25 ножевых ранений.

Александр Авдеев, уроженец Владивостока, ранее был приговорен к шести годам тюрьмы за аналогичное убийство и отбывал наказание в Саратовской области. Подозреваемого этапировали из местной колонии в Москву, когда он в 2019 году признался в убийстве игумена. В ходе следствия на причастность к преступлению проверили почти три тыс. человек.

ДНК Авдеева совпала с обнаруженным на месте преступления.

Сообщалось, что он временно жил в монастыре и решил убить настоятеля из-за денег. Злоумышленник похитил у священника около 1 млн рублей и сбежал.

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