Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 ноября 2020 года: рекордное число смертей

В Саратовской области продолжают умирать зараженные коронавирусом

В Саратовской области на утро 16 ноября было зарегистрировано 222 случая заражения коронавирусом.

В общей сложности в регионе оказались заражены с начала пандемии 23 785 человек. Выздоровели за это время 16 762 человек, а за сутки — 42.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 17 ноября 2020 года.

Было зарегистрировано сразу шесть смертей непосредственно от коронавируса. Пока это самое большое количество умерших за один день. Из них пять мужчин в возрасте 47-78 лет и одна 54-летняя женщина.

Итого в регионе зарегистрирована уже 191 смерть непосредственно от коронавируса и еще 662 зараженных скончались от иных патологий.

Умерли сразу шесть человек от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Бесплатные лекарства получили более 2,5 тыс. пациентов, которые лечатся на дома. А в стационарах находятся 3,7 тыс. человек.

Для тех, кто покупает препараты самостоятельно, опубликован актуальный список аптек.

Жителям рассказали, где можно купить лекарства Фото: Екатерина Семенова

Принимаются меры для поддержки сотрудников скорой помощи в Саратове. Ранее говорилось о строительстве жилья. Теперь с 1 января их могут освободить от квартплаты, детские сады, ввести бесплатный проезд в общественном транспорте.

Пока Минобраз не готов строить прогнозы по продлению дистанционного режима обучения школьников. однако сейчас болеют порядка 8% учителей.

Медикам скорой помощи предложено дополнительно помочь Фото: Екатерина Семенова

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