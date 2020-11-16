Такая молодая и красивая была: в Саратове убили дочь директора школы

Татьяна Кузьмич. Фото с ее страницы в Одноклассниках

В Саратове 12 ноября пропала без вести 22-летняя девушка, Татьяна Кузьмич. Объявление о пропаже высокой и стройной длинноволосой блондинки модельной внешности сразу привлекло внимание. Соцсети запестрели предположениями: загуляла, небось.

Девушка пропала 12 ноября

Впрочем, поток версий быстро прекратился, когда рано утром 14 ноября появились новости о найденном теле. Девушку убили, труп спрятали в подвале дома на Большой Садовой.

И почти сразу следующее известие — задержан подозреваемый, 30-летний мужчина. Он успел добраться до соседнего района, его взяли в Аткарске.

Мужчину задержали в Аткарске, где он пытался скрываться Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вину свою отрицать мужчина не стал, сознался и раскаялся. На месте показал, как убивал Татьяну.

Версия следствия такова: днем 12 ноября Татьяна Кузьмич гостила у своего знакомого дома на Большой Садовой. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина набросился на девушку, принявшись ее душить. Увидев, что она перестала подавать признаки жизни, засунул тело в мешок, отволок на лоджию, а оттуда спустил в подвал. После этого сам бросился в бега.

Мужчина показал, как спрятал тело Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас он арестован на два месяца, до 14 января следующего года.

Сейчас обвиняемый арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

Что примечательно: социальные сети весьма остро отреагировали на преступление. Действительно, девушка была очень красивая, да еще совсем молодая.

Эффектная длинноволосая блондинка оказалась жертвой преступления. Фото с ее страницы в Одноклассниках

- Какая молодая и красивая была. Ей бы жить и жить, — сокрушались многие пользователи местных пабликов.

Девушка обладала яркой внешностью. Фото с ее страницы в Одноклассниках

Одновременно с официальными сводками начали распространяться слухи о Татьяне: имела ли она право гостить у мужчины, что могло стать причиной ссоры, какой образ жизни она вела и тому подобное.

Причем известно, что Татьяна Кузьмич была из благополучной семьи: отец — директор школы в Самойловке, мама работала завучем, были у нее две сестры. Знакомые Татьяны сообщают, что девушка отличалась примерным поведением и скромностью.

Татьяна Кузьмич с отцом, директором школы в Самойловке. Фото с страницы девушки в Одноклассниках

- Бедная девочка, мало того, что убили, так теперь еще совершенно левые люди распускают грязные слухи о ней. Насколько надо себя не уважать, чтобы писать гадости о человеке, которого ты не знаешь, тем более, о покойнике, — пишут пользователи в соцсетях в ответ на поток оскорблений.

Пользователи призывают прекратить слухи в соцсетях

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