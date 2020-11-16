Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 ноября: поликлиникам области закупят легковушки для поездок терапевтов к больным

За сутки коронавирус выявили у 221 человека в Саратовской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области на утро 16 ноября стало известно о 221 новом случае заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 23 563, а выздоровевших — 16 720. За сутки выписали 161 человека.

От коронавируса не умер никто, поэтому количество смертей в регионе осталось прежним — 185.

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Больше всего случаев за сутки выявлено в Саратове — 116, Энгельсском и Балаковском районах — 19 и 16 соответственно. В Балашовском районе зарегистрировали семь случаев, в Марксовском — шесть, в Ершовском и Пугачевском районах — по пять заболевших за сутки, а Александрово-Гайском, Дергачевском, Калининском и Хвалынском — по четыре. Меньше всего зарегистрировано в Красноармейском, Краснокутском, Перелюбском, Романовском, Советском и Татищевском районах — по три, Балтайском, Вольском, Ивантеевском, Озинском, Ртищевском и Федоровском — по два, а в Краснопартизанский за сутки выявили всего один случай коронавируса.

Причем среди заболевших 150 человек заболели контактным путем, а у 71 — неустановленный источник заражения.

У 118 коронавирус протекает с пневмонией, у 74 пациентов — с признаками ОРВИ, а у 29 — бессимптомно.

Специалисты выяснили, что больше всего за сутки COVID-19 в Саратовской области заразились пожилые люди старше 60, таких 67 человек. Людей в возрасте 50–59 лет — 58, 30–39 лет — 37, 40–49 лет — 27, детей до 14 лет заразилось 16 человек, 20–29 лет — 12. По двое в возрастных группах 15–17 и 18–19 лет.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что для поездок участковых терапевтов к больным закупят 40 легковых автомобилей. Машины передадут в поликлиники региона, на это выделили из бюджета 30 млн рублей.

До 20 ноября 35 единиц транспорта уже поступят в регион, по еще пяти контракты готовятся.

Также решено закупить лекарства для лечебных учреждений на 80 млн рублей. Это позволит обеспечить запас препаратов на два месяца.

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