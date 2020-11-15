Малыш игрался с зажигалкой и устроил серьезный пожар в трехэтажном доме в Саратове

В этом доме на 1-м Кавказском тупике произошел пожар Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 15 ноября, в трехэтажном доме в Саратове произошел серьезный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области, в доме №1 на 1-м Кавказском тупике в Заводском районе загорелась квартира.

Около десяти утра мать ушла из дома в магазин и ничего не предвещало беды, но трехлетний ребенок не нашел игрушки лучше, чем зажигалка. Играясь с ней, мальчик поджег вещи.

То, что с малышом осталась бабушка, не уберегло их от ЧП, ведь старушка была незрячая.

Только чудо спасло пенсионерку и внука от смерти, а также всех остальных жителей — оперативно подоспели пожарные.

Три расчета огнеборцев уже через полчаса после поступившего сигнала локализовали возгорание на площади 10 кв. м. К счастью, никто не пострадал, но пришлось эвакуировать пять жильцов.

В итоге квартира на втором этаже превратилась в закопченное помещение, вот чем обернулась детская шалость и недосмотр взрослых.

Квартира сильно выгорела Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Напомним, с начала 2020 года в области произошло 9 886 пожаров и не всегда они закончились хорошо: погибли 133 человека, в том числе двое детей, 144 гражданина пострадали, из них 12 — дети.

МЧС не раз призывало жителей региона к бдительности. Родителям следует объяснить ребятам, что играть со спичками и зажигалками нельзя, также запрещается самостоятельно включать газовую и электрическую плиты.

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