Малыш игрался с зажигалкой и устроил серьезный пожар в трехэтажном доме в Саратове

В этом доме на 1-м Кавказском тупике произошел пожар
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 15 ноября, в трехэтажном доме в Саратове произошел серьезный пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области, в доме №1 на 1-м Кавказском тупике в Заводском районе загорелась квартира.
Около десяти утра мать ушла из дома в магазин и ничего не предвещало беды, но трехлетний ребенок не нашел игрушки лучше, чем зажигалка. Играясь с ней, мальчик поджег вещи.
То, что с малышом осталась бабушка, не уберегло их от ЧП, ведь старушка была незрячая.
Только чудо спасло пенсионерку и внука от смерти, а также всех остальных жителей — оперативно подоспели пожарные.
Три расчета огнеборцев уже через полчаса после поступившего сигнала локализовали возгорание на площади 10 кв. м. К счастью, никто не пострадал, но пришлось эвакуировать пять жильцов.
В итоге квартира на втором этаже превратилась в закопченное помещение, вот чем обернулась детская шалость и недосмотр взрослых.
Квартира сильно выгорела
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Напомним, с начала 2020 года в области произошло 9 886 пожаров и не всегда они закончились хорошо: погибли 133 человека, в том числе двое детей, 144 гражданина пострадали, из них 12 — дети.
МЧС не раз призывало жителей региона к бдительности. Родителям следует объяснить ребятам, что играть со спичками и зажигалками нельзя, также запрещается самостоятельно включать газовую и электрическую плиты.
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