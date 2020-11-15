Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 ноября: новый рекорд по заражениям

В Саратовской области установлен очередной рекорд по заражениям коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 15 ноября в Саратовской области установился новый рекорд по заражениям коронавирусом.

Не первый раз на этой неделе цифра увеличивается, заболеваемость продолжает расти.

За сутки диагноз подтвердился у 225 человек. Основная масса приходится на Саратов — 122, 25 в Энгельсском районе, а 12 в Балаковском, в других —менее этого числа.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области

Отметим, что всего в регионе с начала пандемии новой инфекцией заразились 23342 человека, выздоровели 16559, из них за сутки 303.

Больше всего лиц старше 73 лет — 53 пациента, не исполнилось и 14 лет 24 заболевшим.

Коронавирус унес жизнь двух мужчин из Саратовской области. Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 185.

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Саратовской области за 15 ноября.

Схемы к лечению инфекций применяются разные, но важно одно — пить антибиотики в целях профилактики или если вам их не назначил врач, не нужно.

Такие лекарства должны отпускаться только по рецепту при определенных симптомах. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Иначе можно получить такую картину здоровья, что легче было бы вылечить заболевание именно коронавирусом.

Олег Костин призвал саратовских врачей не назначать антибиотики для профилактики Фото: Александр Уриевский

Кстати, в 2021 году в Саратове появится еще две поликлиники, в Солнечном-2 и Юбилейном.

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова уточнила, что школьники могут собираться для очных консультаций, особенно ученики 9 и 11 классов.

Школьникам можно посещать очные консультации с преподавателями даже во время введения дистанционного формата обучения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Она отметила, что должно быть максимум три онлайн урока, а остальное время отводится на самоподготовку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.