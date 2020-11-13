От бизнес-плана до фирменного стиля: как воспользоваться услугами Регионального центра инжиниринга?

Сертификация детской одежды для ООО «Премиум Текстиль». Фото предоставлены РЦИ

Как модернизировать производство, оптимизировать затраты, расширить линейку продуктов, получить сертификат, выйти на новые рынки сбыта, увеличить прибыль – простые задачи для опытного бизнесмена, владеющего крупным предприятием с серьёзными доходами. Что делать субъектам малого и среднего предпринимательства, которые могут не располагать лишними финансами для решения таких проблем? Ответ прост – обратиться в Региональный центр инжиниринга (РЦИ), который работает в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В Саратовской области РЦИ создали два года назад при поддержке министерства экономического развития региона. Структура призвана оказывать господдержку производственным компаниям и сельхозпредприятиям в вопросах их развития, модернизации, внедрения инновационных технологий и повышении конкурентоспособности.

- Мы работаем с уже действующими предприятиями, которые хотят расти и развиваться. Мы готовы сопровождать компании на всем пути их развития. Кому-то нужна консультационная поддержка, кому-то административная помощь, например, в получении каких-либо разрешений при возведении производственных помещений. Мы взаимодействуем и с органами исполнительной власти, и с муниципалитетами. Мы помогаем в ежедневной рутинной работе. Где-то, например, нужно получить кредитные деньги предприятию, мы подсказываем, что можно обратиться в Фонд микрокредитования, в Корпорацию развития или другую организацию, помогаем составить бизнес-план развития, на основании которого даются заемные средства. Например, предприниматель решил расширить производство, закупить новое оборудование– для него делаем программу модернизации: подбирается оборудование, просчитывается эффективность, - рассказала начальник отдела РЦИ Евгения Дударева.

Содействие в проведении сертификации для ИП Есеноманова Э.Р. (Sweet кафе)_ С начальником РЦИ Евгенией Дударевой

У руководства предприятия могут быть четко сформулированные задачи, однако специалисты РЦИ в любом случае расскажут обо всех услугах, среди которых проведение финансового и технического аудита, разработка программ модернизации, анализ потенциала предприятия, составление бизнес-плана, маркетинговые исследования, консультации, сертификация продукции. Впрочем, под каждого клиента подбирается уникальная стратегия.

- Сначала мы знакомимся с представителями предприятия. Они либо приходят к нам, либо мы по телефону общаемся. Нам излагают, что они хотят, какие услуги интересуют. Мы рассказываем, что можем предложить. Непременно организуем деловые встречи, выезжаем на предприятие, узнаем про ближайшие планы по развитию, так как бывает, что пришли за одной услугой, а нужны также и другие - они просто не знали, что их через нас можно получить. Далее идет подача заявки с техническим заданием. После этого мы объявляем конкурс на отбор исполнителей, таковой определяется и, если получателя все устраивает, заключаем трехсторонний договор и начинаем работать, - изложили кратко стратегию действий сотрудники РЦИ.

Стоит отметить, что все услуги в центре инжиниринга оказывают на условиях софинансирования. РЦИ оплачивает большую часть расходов – до 85%. Для заказчика это приличная экономия. При этом предприниматель вправе пользоваться услугами в несколько этапов, а не единовременно. С этой целью составляется стратегический план на несколько лет вперед. В РЦИ также готовы найти исполнителя, причем проверенного и с репутацией, отметая неблагонадежных и просто мошенников, которых сейчас очень много.

В настоящее время в РЦИ заключили 98 договоров с 38 предприятиями. Если брать 2020 год, то самые востребованные услуги – сертификация продукции (около 40%) и маркетинговые услуги (13% от всех заявок).

- Маркетинговые услуги — это разработка какой-либо документации, разработка фирменного стиля, логотипа компании, разработка стратегии продвижения, разработка концепции сайта, различных буклетов для участия в выставках или просто для раздачи. Это также проведение маркетинговых исследований, которые заказывают как начинающие компании, так и те, которые уже давно работают. Могут обращаться за профильной услугой - разработка конструкторской документации изготовление прототипов, внедрение системы менеджмента качества на предприятии по международным стандартам. На них приходится четверть заявок, - рассказала «КП-Саратов» начальник отдела РЦИ Евгения Дударева.

Специалисты РЦИ готовы также организовать анализ потенциала предприятия и поиск новых ниш и рынков сбыта. Так специалисты этой сферы едут к заказчику, проводят скоринг деятельности предприятия, оценивают общую ситуацию и далее предлагаются варианты развития.

- Это также могут быть мероприятия по техническому аудиту с рекомендацией по внедрению в производство того или иного продукта. Можно сделать маркетинговые исследования. У нас есть компании, у которых есть такие компетенции, они помимо того, что готовят общую информацию по рынку, могут дополнительно привлечь колл-центр для коммуникации с потенциальными клиентами и выявления их нужд и потребностей. Также у нас есть коллеги из РЦИ в других регионах, которые работают в рамках центров «Мой бизнес». Они также могут делиться информацией. У наших коллег – Центра поддержки предпринимательства – есть бизнес-миссии в другие регионы и выставки, куда также наши получатели услуг ездят. Мы работаем со всей инфраструктурой поддержки предпринимательства, - отметили в РЦИ.

Услугами центра инжиниринга воспользовалась саратовская компания «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ», которая производит фасовочное и упаковочное оборудование для предприятий пищевой, фармацевтической, косметической, ветеринарной, химической и других отраслей промышленности. В «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» отметили, что в РЦИ всегда идут навстречу клиенту, и если возникли вопросы, сотрудники всегда реагируют: можно приехать, позвонить, написать в мессенджере.

Аврора ПАК ИНЖИНИРИНГ. Фото предоставлены РЦИ

- Мы обращались за несколькими услугами. Нам разработали брендбук. РЦИ выделил финансирование на то, чтобы мы наняли квалифицированного дизайнера, который разработал нам брендбук в соответствии с последними веяниями. Получилось красиво и интересно. Сейчас идет создание буклета о компании и каталога продукции. Еще одна услуга, которая реализуется благодаря РЦИ – сертификаця производства по стандартам ISO. Сертификация международная, сложная, и частично эту услугу мы уже получили. Через ЦПП мы подали заявку на участие в выставке «Агропродмаш» - буквально недавно она состоялась. Наше участие в этой международной выставке профинансировали благодаря ЦПП. Также, благодаря Центру поддержки предпринимательства, мы получили возможность выйти на площадку российского «АлиЭкспресса». Мы очень довольны сотрудничеством, - рассказал начальник отдела маркетинга ООО «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» Александр Дурасов.

Специалисты структуры некоторое время патронируют предприятие, отслеживая эффективность оказанных услуг. Но итог, как правило, один – увеличение выручки.

- Одна из задач - развитие производственных компаний региона и местного рынка инжиниринговых и консалтинговых услуг, потому что мы стараемся работать с нашими исполнителями. Также это модернизация предприятий, внедрение новых технологий в производство, создание новых рабочих мест, условий для выхода на новые рынки сбыта, - подытожили в РЦИ.

Региональный центр инжиниринга Саратовской области располагается по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Краевая, 85. Сайт: https://saratov-bis.ru/rci/

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