Коронавирус в Саратове, последние новости на 12 ноября: новый рекорд по заражениям

В Саратовской области установлен новый рекорд по заражениям коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области продолжает расти.

За сутки зафиксировано 209 случаев новый инфекции, рекордное число с начала пандемии.

Число заражений COVID-19 в Саратовской области

Всего в регионе выявлено 22 686 случаев заболевания с начала эпидемии, выздоровели 15 620 человек, за сутки 275.

Новую инфекцию не смог победить 66-летний мужчина, общее число жертв коронавируса в регионе составляет 174. От иных патологий скончались 632 зараженных covid-19 жителей региона.

Для выявления коронавируса в Саратовской области планируют открыть еще пять лабораторий и увеличить мощности уже имеющихся: в горбольнице №1 Энгельса, Саратовской детской инфекционной больнице №5 и до 1 декабря Балаковской районной больнице. Об этом на сегодняшнем брифинге в минздраве заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. А комплексные центры социального обслуживания региона обязали передать медикам свои машины для работы. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Проблем с обеспечением кислородом в регионе нет, больницы постепенно переходят от работы с кислородными баллонами к кислородным станциям. Саратовцы продолжают получать информацию о наличии лекарств в местных аптеках.

Информация о наличии лекарств в саратовских аптеках продолжает публиковаться Фото: Александр Уриевский

Произошли изменения в структуре здравоохранения. Сегодня покинул пост руководителя Росздравнадзора Дмитрий Цымбал. На сайте региональной структуры теперь нет сведений о его должности, обязанности временно исполняет Людмила Объедкова. Напомним, ранее его работу критиковал председатель ГД Вячеслав Володин на заседании с медицинским сообществом и саратовскими чиновниками.

После критики председателя ГД Вячеслава Володина должность руководителя Росздравнадзора освободил Дмитрий Цымбал

Кроме того, губернатор Саратовской области Валерий Радаев объявил выговор министру финансов Вадиму Ойкину за необеспечение контроля за своевременным предоставлением денежных средств министерству здравоохранения области.

Родители младшеклассников могут написать заявление для перехода на онлайн-обучение. Вопрос только в организации, ведь в школе учителя могут организовать ребят, а дома это порой сделать очень сложно.Коронавирус затронул все сферы жизни населения региона, независимо от их возрастов. Сейчас школьники учатся дистанционно, но заместитель министра образования Ирина Чинаева на брифинге отметила — можно получать знания и очно, в небольших группах.

Родители могут написать заявление о переводе школьников на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

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