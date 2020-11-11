Коронавирус в Саратове, последние новости на 11 ноября 2020 года: назван адрес будущей государственной аптеки

Государственная аптека должна начать работу в ближайшие дни Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области за сутки был зарегистрирован 201 зараженный коронавирусом. В оперативном штабе сообщили, что большая часть из новых заболевших приходится на Саратов — 111 диагнозов.

С начала пандемии коронавирус обнаружен уже 22 477 раз. Выздоровели за это же время 15 345 человек, за сутки — 163.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 11 ноября 2020 года.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

От коронавируса умерла 63-летняя женщина. Она восемь дней провела в больнице. Это уже 174 жертва COVID-19.

В стационарах лежат почти 3,5 тыс. пациентов, а еще 4,2 тыс. лечатся на дому. Из них бесплатные лекарства получили 752 человека. Об этом на заседании координационного совета 11 ноября сообщила зампред правительства Ирина Седова.

Амбулаторных больных продолжают бесплатно обеспечивать лекарствами Фото: Екатерина Семенова

В ковидных госпиталях развернуты 4 130 коек, но работа не останавливается и планируется довести их число до 4 365 штук. Сейчас свободны 637 мест.

Ситуация с томографическими исследованиями остается сложной. Не во всех клиниках, где нужная аппаратура якобы имеется, она работает. Губернатор Валерий Радаев поручил провести мониторинг к четвергу и актуализировать информацию.

В ковидных госпиталях разворачивают дополнительные койки

На заседании координационного совета был назван адрес, где появится государственная аптека для обеспечения граждан лекарствами. Это пересечение улиц Слонова и Железнодорожная. Через несколько дней она должна заработать.

Председатель правительства Роман Бусаргин провел совещание по дистанционному обучению и сообщил, что льготным категориям школьников вновь начнут выдавать продуктовые наборы, чтобы компенсировать отсутствие бесплатных обедов.

Министр здравоохранения области Олег Костин передал городской поликлинике №2 свой служебный автомобиль. Теперь на нем будут развозить медиков поликлиники №2 для доставки лекарств.

Лекарства больным будут развозить на служебном автомобиле министра

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