Коронавирус в Саратове, последние новости на 10 ноября: рекорд — 204 случая заражения

Несмотря на повсеместное дезинфицирование и ношение масок, число заражений коронавирусом в области только растет Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области на утро 10 ноября стало известно о 204 новых случаях заражения коронавирусом. Это рекорд за все время распространения инфекции в регионе.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 22 276, а выздоровевших — 15 182. За сутки выписали 37 человек.

От коронавируса умерла 50-летняя женщина, поэтому количество смертей в регионе увеличилось до 173. К тому же скончались 647 человек с COVID-19, но от иных патологий.

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В стационарах для коронавирусных больных лечатся 3 620 пациентов, у 2 101 из них подтвержденный COVID-19.

Пневмония подтвердилась у 3 396 пациентов, у 2 031 из них она осложнилась коронавирусом. На кислородной поддержке — 697 человек, 242 — на ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях области 4 130 коек.

Дома лечатся 4 173 человека, из них 328 получили бесплатные лекарства.

К тому же стало известно, что в области насчитали более 1,2 тыс. зараженных коронавирусом детей, только за минувшие сутки — 12.

Также болеют 400 педагогов. Как раз для того, чтобы снизить заболеваемость взрослых, школьников с 6 по 11 класс временно перевели на дистанционное обучение. Это касается Саратова, Балаковского, Балашовского и Энгельсского районов.

Школьников с 6 по 11 класс перевели на «дистанционку», а учителя болеют Фото: Мария ЛЕНЦ

В восьми вузах региона коронавирусом болеют 218 студентов, 110 групп на дистанционном обучении. Один вуз закрыт полностью со 2 по 15 ноября — это ПИУ РАНХиГС.

Также частично на «дистанционку» перевели СГУ. Там в удаленном режиме будут проходить не менее 60% лекций. В обычном порядке будут идти только пары наподобие лабораторных занятий.

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