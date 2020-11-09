Коронавирус в Саратове, последние новости на 9 ноября: Новый рекорд заболеваемости и КТ - круглосуточно

Лекарства бесплатно начали разносить по больным коронавирусом

В региональном оперативном штабе к 1.00 9 ноября подтверждают в Саратовской области регистрацию 200 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

Больше всего зараженных в Саратове — 109 человек, Энгельсском районе — 22, в Новоузенском и Пугачевском — по девять.

Среди вновь выявленных 44 пациента с подтвержденной пневмонией, еще 112 с признаками ОРВИ, 44 зараженных переносят болезнь бессимптомно.

Возрастной состав новых заболевших говорит о том, что очень много заражений стало в последнее время среди детей школьного возраста до 14 лет - 28 заражений за сутки.

Общее число заражений с начала пандемии в Саратовской области превысило 22 тысячи и составило 22072 человека. Пока известно о 168 случаях смерти непосредственно от COVID-19, выздоровели 15145 человек, за минувшие сутки — 44.

На данный момент, 1.00 9 ноября, есть информация о гибели еще четырех пациентов от коронавируса в больницах Саратовской области. Общее число погибших от COVID-19 достигла 172 человек. Региональный оперштаб в этот раз не стал публиковать возраст и особенности протекания заболевания у погибших.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин накануне потребовал перевести в круглосуточный режим работы все государственные аппараты компьютерной томографии (КТ).

Закупленные на 91,1 млн рублей препараты для лечения коронавирусных больных на дому будут в основном получены до 13 ноября. Об этом заявила зампред областного правительства Ирина Седова. Отгрузка препаратов организуется через шесть медорганизаций области: это Балашовская РБ, Балаковская районная поликлиника, Пугачевская РБ, Энгельсская поликлиника №3, Саратовская поликлиника №3, Саратовская поликлиника №2. Схема получения лекарств разъясняется здесь.

Сумма лечения на дому рассчитана исходя из расчета обеспечения одного пациента на 7 877 рублей. В комплект входят противовирусные лекарственные препараты, антибиотики, антикоагулянты, гормональные препараты. Ранее в минздраве сообщили, что на лечение одного больного коронавирусом в стационаре из бюджета уходит в среднем 100 тыс. рублей, в случае тяжелой формы заболевания - 140 тыс. рублей.

С 8 ноября в Саратовской области круглосуточный режим работы кабинетов компьютерной томографии введен в ряде государственных клиник, здесь список.

Начиная с 9 ноября с конечной остановки транспорт не будет отправляться, если диспетчер заметит в салоне пассажиров без маски. Но, как всегда, есть нюансы.