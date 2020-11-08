Коронавирус в Саратове, последние новости на 8 ноября 2020 года: школы перевели на дистанционное обучение

Школьные коридоры опустеют - ходить на занятия будут только младшеклассники Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области за сутки было выявлено 195 случаев коронавируса. Итого в области с начала пандемии зарегистрировано уже 21 872 зараженных.

По данным оперативного штаба, выздоровели 246 человек за сутки и 15 101 — всего.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 8 ноября 2020 года.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Умерли сразу три человека — мужчины 56 и 68 лет, а также 72-летняя женщина. Все были госпитализированы с тяжелым поражением легких. Пациентка провела в госпитале 58 дней, но ее так и не удалось спасти.

В субботу 7 ноября состоялась встреча с медицинским сообществом Саратова. Одним из вопросом стала стоимость компьютерной томографии в частных клиниках. Было достигнуто соглашение, что она должна снизиться до уровня цен в государственных больницах, то есть 3,5 тыс. рублей.

Пройти КТ в платной клинике станет дешевле Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одним важным решением минувшей субботы стал возврат к дистанционному обучению в школах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства области Роману Бусаргин.

Теперь школьники с 6 по 11 классов в Саратове, Балаковском, Балашовском и Энгельсском районах будут учиться дома. Пока решение принято на срок с 9 по 23 ноября.

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