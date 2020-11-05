Первый снег в Саратове осенью 2020 года: синоптики рассказали, когда его ждать

В Саратове скоро выпадет первый снег Фото: Екатерина Семенова

Буквально через несколько дней в Саратов придет настоящая ноябрьская погода. До этого времени, как рассказала «КП-Саратов» заместитель руководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло, будет теплее, чем обычно случается в это время года — примерно на 2-6 градусов. Среднесуточная температура сейчас составляет +3... +6 градусов.

Примерно до следующего понедельника, 9 ноября, в Саратове и по области столбик термометра будет показывать днем до +5... +10 градусов. Ночью прохладнее — от -1 до +4.

Синоптики прогнозируют перемену погоды уже в начале следующей недели Фото: Екатерина Семенова

Атмосферный фронт зайдет на территорию области уже завтра, 6 ноября. Это приведет к смене направления ветра — с восточного на западный и северо-западный. Усилится его скорость, например 8 ноября ожидаются сильные порывы до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, понизится атмосферное давление — внимание, приготовится метеозависимым людям.

До конца недели следует быть готовыми к пасмурной погоде и туманам — в отдельных районах видимость может упасть до 200 метров. Все эти дни будут идти дожди, но с частыми перерывами.

Всю неделю будут идти дожди Фото: Екатерина Семенова

10 ноября, в будущий вторник, метеорологи прогнозируют серьезное понижение температуры и первый снег. В следующие дни осадки продолжатся, будут выпадать и дожди, и мокрый снег.

Вторая половина следующей недели будет совсем ноябрьская.

- Погода намекает, что пришла настоящая осень, а впереди — зима! — сказала Светлана Цветайло.

Зима напоминает о своем приближении Фото: Екатерина Семенова

Впрочем, саратовцам вряд ли стоит жаловаться на погоду — эта осень радовала нас как теплом, так и отсутствием слякоти, а также необычно яркими красками.

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