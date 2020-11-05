Коронавирус в Саратове, последние новости на 5 ноября 2020 года: появились новые случаи заражения в Энгельсе

В Энгельсском районе выявлено 16 случаев коронавируса Фото: Александр Уриевский

Утром 4 ноября стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области. Оперативный штаб сообщил о 195 лабораторно подтвержденных диагнозах.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 5 ноября 2020 года.

На долю Саратова пришлось 106 случаев. Еще 16 выявлено в Энгельсском районе, а 15 — в Балаковском. Примечательно, что это первые случаи коронавируса в Энгельсском районе за последние несколько дней.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 287 случаев заражения.

Выздоровели за сутки 288 человек, а в целом — 14 614 пациентов.

Умерли от коронавируса 163 человека. Из них двое за сутки. Это 56-летняя женщина и 44-летний мужчина. Оба страдали хроническими патологиями, такими как бронхиальная астма, гипертония, сахарный диабет и ожирение. Первые дни они лечились амбулаторно, но все же потребовалась госпитализация. Женщина провела в стационаре шесть дней, мужчина — десять. Но обоих спасти не удалось.

Накануне губернатор области Валерий Радаев провел рейд по аптекам. Он выяснил, что большинства популярных лекарств действительно нет в наличии (хотя ему удалось найти «Цефтриаксон» в аптеке на Чернышевского). Глава региона поручил Росздравнадзору региона и зампреду правительства ежедневно вести мониторинг наличия препаратов в аптеках и контролировать поставки.

Валерий Радаев проверил саратовские аптеки Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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