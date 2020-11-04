Коронавирус в Саратове, последние новости на 4 ноября 2020 года: к концу ноября потребуется еще больше коек

Сейчас в ковидных госпиталях 365 свободных коек

За сутки в Саратовской области был выявлен 191 случай коронавируса. По данным оперативного штаба, выздоровели 233 человека.

Умерли за сутки сразу трое: женщины 85 и 61 года и мужчина 61 года. Все они были госпитализированы и страдали серьезными сопутствующими заболеваниями.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 4 ноября 2020 года.

На лечении в стационарах находятся почти 3,5 тыс. человек, из них кислородная поддержка требуется 646 пациентом. Еще больше — 3,9 тыс. человек — лечатся амбулаторно. В ковидных госпиталях свободны еще 365 коек, но через несколько дней планируют развернуть еще порядка 160 коек в нескольких районах области. Впрочем, к концу ноября может потребоваться еще больше коек. По словам заместителя главы регионального Роспотребнадзора Надежды Матвеевой на заседании координационного совета, ожидается рост заболеваемости гриппом.

Надежда Матвеева считает, что следует увеличить коечный фонд в ковидных госпиталях Фото: Александр Уриевский

При этом жители продолжают сообщать, что мест не хватает, так же как в аптеках нет лекарств, а анализы сдать проблематично. Известный российский журналист Владимир Познер опубликовал выдержки из письма от главного врача одной из саратовских клиник, где тот сообщает о «массовом психозе» в связи с коронавирусом. Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер на брифинге 3 ноября заметил, что среди главврачей государственных медучреждений нет тех, кому требовалась бы дополнительная помощь, а что касается частных и ведомственных клиник — то сложно говорить о состоянии здоровья их руководителей.

Владимир Познер получил письмо о "массовом психозе" из-за коронавируса Фото: Екатерина Семенова

Ограничительные меры в регионе сохранятся. Проверки соблюдения масочного режима будут ужесточены, а Роспотребнадзор предлагает приостановить действие социальных проездных на 14 дней, чтобы помешать передвижению людей из группы риска.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.