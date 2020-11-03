Компания пишет призывы не поддаваться панике и заявляет, что продолжает работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющая компания АНО «Сфера» просит саратовцев не верить информации о лишении лицензии.

Соответствующие объявления размещены на подъездах жилых домов, фотографиями с «КП-Саратов» поделились жители дома на улице Лунная.

В них говорится, что сведения о лишении АНО «Сфера» лицензии «не имеют под собой никаких правовых оснований». Якобы Госжилинспекция приняла незаконное решение, оно будет оспорено в суде.

- Руководство АНО «Сфера» убедительно просит вас сохранять спокойствие и не поддаваться какой-либо панике, — говорится в объявлении.

При этом авторы объявления настойчиво сообщают, что компания продолжает работу и будет и дальше исполнять свои обязанности. Жителей просят «не реагировать на возможные попытки со стороны других самозваных управляющих компаний навязать вам свои услуги».

Обращение к жителям, вывешенное на подъезде дома по улице Лунная

Ранее Госжилинспекция официально сообщила, что с 1 ноября 2020 года из реестра лицензий исключаются сведения о МКД, управляемых АНО «Сфера» (это бывшее АТСЖ Ленинского района). В инспекции корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что эта управляющая организация с 1 ноября не имеет права принимать платежи за коммунальные ресурсы, их надо направлять поставщикам напрямую. Принимать АНО «Сфера» может только платежи за жилищные услуги, потому что пока продолжает обслуживать эти дома.

Кроме того, ООО «КВС» переводит всех абонентов этих домов на прямые расчеты и намерено обратиться в Арбитражный суд с иском о банкротстве АНО «Сфера».

Эта УК является одной из самых крупных и скандально известных управляющих организаций Саратова. Еще в бытность АТСЖ Ленинского района она попадала в поле зрения правоохранителей. Например, ее уличали в завышении стоимости капитального ремонта. Кроме того, компания долгое время судилась с администрацией Саратова в попытке получить деньги за капитальный ремонт.

Еще один случай, прогремевший на всю страну, когда представители компании намеревались массово измерять длину ванн у жильцов для расчета потребления горячей воды.

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