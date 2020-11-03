Главврач саратовской больницы рассказал Познеру о массовом психозе из-за коронавируса

Владимир Познер рассказал о письме главного врача из Саратова Фото: Екатерина Семенова

Известный российский журналист Владимир Познер рассказал о письме главного врача из Саратова. Эту историю Познер изложил на своем сайте, чтобы ознакомить читателей с ситуацией по коронавирусу.

В письме сообщается, что главный врач клиники заразился коронавирусом, у него есть лабораторное подтверждение Однако, несмотря на это, ему никто не позвонил ни из Роспотребнадзора, ни из поликлиники.

- Я нахожусь в более привилегированном положении — я главный врач клиники, у меня есть друзья-врачи, лечение, слава богу, назначили. Но я подумал об остальных. Получается, нет никому до тебя дела, спаси себя сам? — задается вопросом автор письма.

При этом он попробовал записаться на томографию легких, но даже директор лучевого центра ему сказал, что «люди сошли с ума, они массово записываются на исследования, мы работаем круглосуточно, мы перегружены, у нас очередь на конец ноября, 80% этих обращений ничем не обоснованы».

- Ради интереса стал звонить разным начальникам по лабораториям города, та же самая ситуация. Люди пребывают в массовом психозе, записываются на мазки, сдают кровь, лаборатории перегружены... В общем, ужасно, — считает главврач клиники.

При этом он точно так же не смог купить лекарства в аптеке.

- Люди массово скупают антибиотики, иммуномодуляторы и витамины. Пришлось опять звонить знакомым и доставать лекарства. Не пишу об очередях в поликлинику, о невозможности дозвониться в поликлинику, о невозможности дозвониться до скорой. Один мой приятель из Новосибирска так и не дозвонился, хотя звонил весь день. В общем, ковид в настоящий момент реально загрузил систему здравоохранения. Постоянно открываются новые ковидные госпитали, ныне существующие не справляются. Очень тяжелая ситуация у нас, а что говорить о малых городах — даже представить страшно... — говорится в письме.

В областном министерстве здравоохранения, впрочем, отрицают, что кто-либо из главных врачей медучреждений Саратовской области обращался к Владимиру Познеру.

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