Екатерина Сарайчикова не смогла найти лекарств в аптеках и потеряла мать

Жительница Саратова Екатерина Сарайчикова обратилась к горожанам со словами благодарности. Она выразила признательность всем, кто словом или делом помог ей в трудную минуту.

Напомним, 25 октября женщина потеряла мать, страдавшую острым инфекционным заболеванием. Самочувствие пенсионерки стремительно ухудшалось, ей было трудно дышать, но дочь и ее муж не смогли найти в аптеках лекарств. При этом Екатерина Сарайчикова обзванивала организации, на сайтах которых сообщалось о наличии препаратов, но все было безуспешно.

- Скорая приехала после восьми часов ожидания. Но это не их вина, сейчас обстановка такая сложилась, они работают на износ, — отметила Екатерина Сарайчикова.

При этом она подчеркнула, что врачи «скорой» уговаривали больницы принять пациентку, но добились разрешения на госпитализацию только после того, как уровень кислорода в крови упал до 49%.

Сейчас оперативный штаб ежедневно публикует информацию о наличии лекарств в аптеках. Также ведется работа по увеличению поставок. Однако препаратов все равно не хватает.

- В Минздраве сказали, что лекарства появятся, но мне многие писали в соцсетях, что до сих пор их нет. Кто-то успел урвать, кто-то отстоял очередь в аптеке. Мне прислали фото из аптеки с огромной очередью, говорили, что завезли «Цефтриаксон». Отчитываются, что есть места в больницах, что есть лекарства. Нет! — рассказала Екатерина Сарайчикова.

Она отметила, что такая ситуация складывается во многих других регионах. Например, в Воронеже, Волгограде, Челябинске, Ивановской области, Пермском крае, Подмосковье.

- Хочу, чтобы это все прекратилось. Мне стыдно, за то, что это происходит у нас в стране. Стыдно за то, что мы не можем спасти своих родных, за то, что мы, глядя им в глаза, ничего не можем им дать, — сказал Екатерина Сарайчикова.

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