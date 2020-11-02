Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 ноября 2020 года: умерли еще два человека

От коронавируса в общей сложности умерли 156 жителей Саратовской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Минувшие сутки принесли Саратовской области еще 193 выявленных случая заражения. При том, что проведен 4971 тест. Коронавирус лабораторно подтвердился у 20 706 человек в общей сложности.

Выздоровели за сутки сразу 230 человек. А всего — 13 980 выздоровевших.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 2 ноября 2020 года.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Саратов, по-прежнему, занимает лидирующее место среди районов области по числу новых заболевших. Так и на 1 октября зарегистрировано 136 зараженных.

Известно также, что 138 среди новых выявленных — это контактные лица.

Выросло число зараженных за сутки детей — 21 ребенок до 14 лет, еще шестеро — от 15 до 17 лет. И «лидируют», как и ранее, граждане старше 60 лет. Таковых за последний раз оказалось 64 человека.

Умерли от коронавируса за сутки сразу двое. 71-летний мужчина лечился дома, врача не вызывал. У него, кроме новой инфекции, было диагностированы также ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных сосудов. У 81-летней женщины компьютерная томография выявила двустороннее поражение легких. Через девять дней в больнице она скончалась. Пенсионерка страдала сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью головного мозга, ожирением.

Станция скорой помощи в Саратове отметила вековой юбилей Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Есть новости из мира здравоохранения, но не связанные с коронавирусом. Саратовская станция скорой помощи 1 октября отметила 100-летний юбилей. С праздником сотрудников поздравили губернатор Валерий Радаев и министр здравоохранения Олег Костин.

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