Коронавирус в Саратове, последние новости на 1 ноября: количество зараженных в области превысило 20,5 тысяч

Председатель областного правительства Роман Бусаргин заявил о развертывании еще 270 коек для больных коронавирусом. Фото из соцсети

В Саратовской области на утро 1 ноября стало известно о 196 новых случаях коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, всего зарегистрировано 20 513 зараженных, а выздоровевших — 13 750. За сутки вылечились 259 человек.

Больше всего случаев за сутки по области выявили в Саратове — 133. Среди 196 заболевших у 80 диагностировали пневмонию.

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Не изменилось число зарегистрированных умерших от коронавируса — 154. Однако выплаты за смерть продлили. Теперь родственники почивших именно от COVID-19 жителей региона могут получить 50 тыс. рублей, если человек умрет до 31 декабря 2020 года.

Из-за увеличения количества больных председатель правительства области Роман Бусаргин решил развернуть еще 270 коек для больных коронавирусом. Множество коек как в регионе, так и в Саратове, будут оснащены кислородом. Также у ковидного госпиталя на Рабочей появится собственная кислородная станция, а в горбольнице №2 до 12 ноября ее модернизируют.

К борьбе с новой инфекцией подключатся и специалисты областной службы спасения. Им за счет бюджета приобрели опрыскиватели для проведения санитарной обработки общественных мест.

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