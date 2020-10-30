Депутат-застройщик Писной и его отписки

Иволгино — кладезь «нестандартных» проектных решений

В русском фольклоре многие истории начинаются в чистом поле. Выходит богатырь былинный в чистое поле и чинит расправу над толпами супостатов. Или побеждает чудище страшное. Или совершает другой подвиг, например строит град многолюдный. Кстати, скорее всего, чего-то такого ждали и жители Иволгино, которые несколько лет назад покупали здесь жилье. Ведь застройщиком микрорайона значилась фирма ЗАО «Саратовоблжилстрой» старожила саратовской политики и строительного рынка Леонида Писного. Да и на сайте организации картины рисовались радужные: «Большие и светлые квартиры, лаконичная эстетика, качественные материалы, продуманная организация пространства - вот основные отличительные черты шестиэтажных жилых домов в микрорайоне. Неповторимый воздушный облик зданию придает фасад, выполненный в светло-бежевых тонах. Большое внимание строителями уделено и техническим характеристикам проекта: пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, просторные лоджии, тепло- и звукоизоляция, современная инженерия и система безопасности - все это позволило в полной мере реализовать концепцию высокого качества жизни и исключительно комфортной среды обитания…». Однако содержание, к сожалению купившихся на рекламу людей, обложке вовсе не соответствовало. И с годами проблемы становились только острее.

А еще жители длительное время не могли добиться решения вопроса со строительством нормальной дороги с тротуаром для пешеходов до микрорайона, и с общественным транспортом тут есть проблемы (маршрут вроде как есть, но после 20 часов уехать из Иволгино проблематично). Но главным вопросом остаются выявленные строительные недостатки. Действующий (до лета следующего года) гарантийный срок подходит к концу, а застройщик, по мнению жителей, выполнять свои обязательства не спешит и намеренно тянет время, ожидая, пока выйдет срок, в течение которого ему можно предъявить претензии.- Да, социальной инфраструктуры здесь не было изначально. Но и дома не выросли все одномоментно, на каком-то этапе нужно было уже, наверное, задуматься о необходимости школы, поликлиники. До школы пять-шесть километров, школьный автобус ходит, но детей всех забрать не может, только начальные классы. Остальным либо самим добираться, либо родителям их везти, — рассказывает представитель общественного совета микрорайона Марина Евсюкова.

Провал возле дома замазали раствором

- Писали Леониду Писному как депутату, как застройщику. К сожалению, получали только отписки. Отношение к нам, жителям Иволгино, стало меняться, только когда на наши проблемы обратил внимание депутат Госдумы Николай Панков. Вот тогда что-то стало меняться, — делится с «Комсомолкой» жительница микрорайона Елена.

Была составлена и передана Николаю Панкову дефектная ведомость по построенным в Иволгино домам. Депутат направил в прокуратуру запрос с приложением этих документов. Надзорное ведомство провело проверку, подтвердило нарушения и обязало подрядчика устранить их. Только после этого возле домов появились рабочие и начали что-то делать.

- Тут у всех домов отмостка провалилась, просадка — до 12 см. Это потому что уложили тонкий слой бетона на землю, даже без гидроизоляции. И сам бетон некачественный, но в данном случае это уже не так важно. Теперь, когда сильный дождь, когда снег тает, вода идет в подвалы. У одного дома замазали провал, раскидали слой раствора. По цвету коричневый, сперва даже показалось, что это глина, а не цемент. Интересно, сколько продержится этот «гарантийный ремонт». Уже трещины пошли, — отмечает местный житель Павел.

Просадка отмостки хорошо заметна

Примерно такой же подход был и к ремонту тротуаров. Правда, отремонтировали их не во всем микрорайоне.

- Определялись участки, которые необходимо ремонтировать, так. Прошли рабочие, ногой поковыряли. Сказали: «Здесь сделаем, а тут еще полежит». И в некоторых местах уложили тонкий слой асфальта прямо на сухой бетон, без всякого битума, и прикатали. Разумеется, по такой технологии этот асфальт уже сыплется. Думаю, сойдет весной вместе со снегом, дольше не продержится, — предполагает Елена.

Но если тротуарам досталось хоть какое-то внимание, то с дорогами внутри жилого комплекса жители разбирались самостоятельно.

- Тут такие дыры были, их жители самостоятельно закладывали строительным материалом. Так вот, кирпич, поставленный на ребро, свободно в провале умещался. Обращались к Писному, пришел ответ: «С 24 августа приступаем к работам». Только, видимо, нужно было точнее на счет года спрашивать. Потому что ни в августе, ни в сентябре мы никого не увидели. Когда приехал к нам Николай Васильевич Панков, попросили у него: «Пока тепло, помогите, дайте асфальт. Сами сделаем». С материалами депутат помог, рабочие нашей управляющей компании и неравнодушные жители вышли, раскидали асфальт, заделали дыры. И еще сделали вал из асфальта на въезде в микрорайон. Это не «лежачий полицейский», как можно подумать, это для того, чтобы поток воды не лился к нам с дороги, весной и в сильные ливни к нам целая речка течет, все оказывается в подвалах, — продолжает Марина Евсюкова.

Марина Евсюкова показывает трубы системы теплоснабжения, которые по проекту должны были идти под землей. Но что-то пошло не так...

Столкнулись жители и с ошибками, допущенными при проектировании. У дома № 12 по 3-му Овсяному проезду строители не сделали парковку, жители вынуждены «прыгать» через бордюр на поле. Понятно, что в дождь или зимой машину оставить там не получится. А некоторые проблемы и вовсе вряд ли получится исправить. Например, подъезды в этом же доме выходят в поле. Зимой двери заносит, людям приходится просить соседей из других домов откопать их, потому что выйти на улицу самостоятельно невозможно. Пандусы у многих домов полностью перекрывают тротуар. В некоторых домах вместо пандусов для инвалидов предусмотрены подъемники. Но воспользоваться ими без посторонней помощи невозможно. А у одного из домов и вовсе нет тротуара, из подъезда жильцы сразу спускаются на дорогу.

Выход из подъезда сразу на дорогу, парковки возле дома нет

- К нам приезжал представитель «Саратовоблжилстроя» Александр Васильев. Объясняет, что так было задумано по проекту. И ведь выдали разрешения на строительство, а потом дома приняли. Подписи чиновников стоят (акт о вводе в эксплуатацию подписан Андреем Гнусиным, некогда занимавшим пост замглавы Саратова по градостроительству и архитектуре — прим. ред.). Мы не просим многого. Не просим построить дома заново. Но хотим, чтобы те недочеты, которые устранить можно, были устранены. Пусть постепенно, не все сразу. Просто боимся, что гарантийный срок пройдет и придется свои проблемы решать самим, хотя это недоработки застройщика. И второе: хотим, конечно, чтобы все делалось не для галочки, как сейчас. Видимо, Писному просто надо прокуратуре показать, что их предписание выполняется. А то, что «ремонт» продержится пару месяцев, никого не волнует, кроме нас, — сокрушается Марина Евсюкова.

Кстати, жители Иволгино свой микрорайон любят и стремятся сделать все для того, чтобы жить в нем было комфортно. Занимаются благоустройством территории, самостоятельно создают элементы ландшафтного дизайна. А подъезд, в котором живет Марина Евсюкова, благодаря ее усилиям и поддержке соседей этаж за этажом превращается в произведение искусства. И весь микрорайон таким станет, если жителям в этом немного помочь.

Можно еще многое рассказать про Иволгино, поэтому «Комсомолка» следит за этой темой, и продолжение истории обязательно будет.

Марина Евсюкова показывает трубы системы теплоснабжения, которые по проекту должны были идти под землей. Но что-то пошло не так...

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