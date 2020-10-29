Коня Графита удалось спасти усилиями неравнодушных людей. Фото группы "Конный клуб. Натальино"

В Балакове Саратовской области жители смогли спасти коня от отправки на скотобойню.

Клич о помощи был опубликован в паблике «Конный клуб. Натальино» в соцсети. Автор рассказал, что конь Графит русской рысистой породы заболел и не может больше работать. Поэтому администрация конюшни приняла решение списать его на мясо.

Когда животное заболело, было принято решение о списании. Фото группы "Конный клуб. Натальино"

- Графит — очень жизнерадостный, добрый и светлый мальчик, любимец и фаворит тренера, а также многих детей, которых он поставил в седло. Он приехал к нам с Саратовского ипподрома совсем юным и после жил в нашей конюшне всю жизнь. Графит — настоящий друг, никогда не обидит, не ударит, все процедуры терпит на отлично. Несмотря на диагноз, он не сдается, гуляет и радуется жизни, — рассказали в группе.

Диагноз ветеринара был жесток - не годен для работы. Фото группы "Конный клуб. Натальино"

Чтобы выкупить Графита, требовалось 50 тыс. рублей. Был объявлен сбор, меньше чем за три часа удалось набрать 80 тыс. рублей. Некоторые присылали совсем небольшие суммы, другие жертвовали серьезные средства.

Жители сразу начали присылать деньги с пожеланиями спасти Графита. Фото группы "Конный клуб. Натальино"

Теперь Графит отправится жить к своему тренеру Алине Горшковой, которая воспитывала его с самого начала.

- Он для нее, как родной. Графит очень хочет встретить достойную старость с по-настоящему любящим его всей душой человеком — говорится в обращении к жителям.

Теперь Графит получит новый дом и любящую семью. Фото группы "Конный клуб. Натальино"

Организаторы акции по сбору средств горячо поблагодарили всех, кто проявил участие и приложили отчет о полученных деньгах.

- Остатки средств пойдут на обследование, лекарства и первичное содержание Графита. Все, кто остался неравнодушен к судьбе коня, может приехать в любое время и навестить его, угостив морковкой или сухариком, — написали они в следующем посте.

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