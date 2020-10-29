Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 октября 2020 года: Минздрав опровергает вторую волну

В Минздраве не говорят о второй волне суперинфекции

В Саратовской области за сутки выявлено 197 человек, зараженных коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба, в общей сложности за время пандемии заразились уже 19 928 граждан.

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Среди новых случаев заражения 114 приходятся на областной центр. Кроме того, 120 больных выявлены при обследовании контактных лиц.

Выздоровели за сутки 145 человек, а всего 13 130.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области на 28 октября

Умерли две женщины, 63 и 75 лет. Причем последняя неоднократно отказывалась от госпитализации. Итог: уже 152 жертвы коронавируса в Саратовской области.

При этом говорить о второй волне не следует, так считает Денис Грайфер заместитель министра здравоохранения области. Он заявил об этом на традиционном брифинге в Минздраве. По его словам, созданный колл-центр по коронавирусу призван, во многом, рассеять панику среди населения.

Однако жители пока далеки от спокойствия. Например, до сих пор не все лекарства можно найти в аптеках. Жительница Саратова Наталья Бушуева рассказала, что фармацевты опровергают наличие препаратов, несмотря на списки, ежедневно публикуемые оперативным штабом.

Саратовцы продолжают искать таблетки в аптеках Фото: Екатерина Семенова

В то же время, заменять препараты один на другой, особенно, если речь идет об антибиотиках, можно лишь по согласованию с лечащим врачом.

Коронавирусом болеют все слои населения всех возрастов. Например, до сих пор продолжает лечение председатель областной думы Александр Романов. А также стало известно о диагнозе у супруги депутата Дмитрия Чернышевского. Он объявил об этом на очередном заседании, тем самым завершив его.

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