Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк,назначенного на 16.02.2021г., по Лоту №1 (РАД-242518) и Лоту №2 (РАД-242519):Лот 1:Часть нежилого помещения общей площадью 83,4 кв.м, кадастровый номер 64:21:130455:75, назначение: нежилое помещение, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 1-Й НАДЗЕМНЫЙ, расположенного по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. №41. В аренду передается нежилое помещение площадью 45,1 кв.м. (номер на поэтажном плане № 4), расположенное на первом этаже.Целевое назначение Объекта: нежилое.Срок договора аренды: 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –2 274 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –1 515 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).Сумма задатка – 2 274 руб. 00 коп.Шаг аукциона на повышение – 75 руб. 90 коп.Шаг аукциона на понижение – 151 руб. 80 коп.Имущество находится на торгах по продаже.Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.Лот 2: Часть нежилого помещения общей площадью 557,2 кв.м, кадастровый номер 64:21:130455:44, назначение: нежилое помещение, номер и тип этажа, на котором расположено помещение: этаж № 2, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Новобурасский, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 41. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 71,5 кв.м (номера на поэтажном плане помещение №4 - площадь 18,7 кв.м, помещение №24 - площадь 20,6 кв.м, помещение №27 - площадь 17,9 кв.м, помещение №29 - площадь 14,3 кв.м), расположенные на втором этаже.Целевое назначение Объекта: нежилое.Срок договора аренды: 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –11 071 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –8 807 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).Сумма задатка – 11 071 руб. 00 коп.Шаг аукциона на повышение – 226 руб. 40 коп.Шаг аукциона на понижение – 452 руб. 80 коп.Имущество находится на торгах по продаже.Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц».Реклама