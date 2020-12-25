Сегодня, 25 декабря, в Саратове торжественно открыли театр кукол «Теремок».Напомним, в театре был сделан капитальный ремонт, это стало возможным при поддержке председателя Государственной думы России Вячеслава Володина. Ремонт в рамках национального проекта «Культура» длился около года. Сейчас здание театра полностью обновлено, а прилегающая территория благоустроена.На открытие пришли множество детей, в холле их встречали артисты с куклами.Также оценить театр прибыл первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, губернатор области Валерий Радаев, министр культуры региона Татьяна Гаранина и многие другие.Гостям показали мини-представление по пути на второй этаж, вкратце рассказав о ремонте театра. А уже на втором этаже гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка, которые на большом экране показали расширенную историю процесса.- Я хотел бы поздравить вас всех с открытием. Мы только из цирка, там в течение трех лет проходил ремонт при поддержке нашего депутата Вячеслава Володина, министерства культуры РФ. Сегодня лучшие артисты российского цирка показали представление. Сегодня мы также открыли памятник братьям Никитиным. Хотел бы поблагодарить строителей цирка и «Теремка». Здесь все сделано с душой. Наша задача, приоритет — культура. Тот бренд исторический, что Саратов — столица культуры Поволжья. Мы не потеряли традиции: Саратов и область всегда были сильны культурой и образованием. А это то, что формирует человека, его личность, — сказал губернатор Радаев.Он также поблагодарил Татьяну Гаранину за то, что она сделала все возможное, чтобы «Теремок» не ушел в долгострой. И поздравил всех с наступающим Новым годом.Маленьким гостям, в том числе онлайн, показали спектакль «Клочки по закоулочкам» по пьесе Григория Остера. Режиссером спектакля выступил Геннадий Шугуров.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.