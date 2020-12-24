Продолжаются поиски 24-летней Анны Ходесс из Перми. Ее мать считает, что девушка может находиться в Саратове.Дело в том, что Анна уже посещала наш город. В первый раз она ушла из дома в конце октября и ее удалось обнаружить в одном из саратовских кафе. И вот новый уход, 11 ноября и снова появилась информацию, что девушку заметили в Саратове, ориентировочно на пересечении улицы Вольская и проспекта Кирова.- В этот раз она ушла без денег, телефона, в чем была, — рассказала «КП-Саратов» ее мать, Светлана.Согласно ориентировке, Анна была одета в пуховик баклажанового цвета, синие джинсы, серые сапоги. У девушки стрижка каре, крашеные волосы под блонд. Телосложение плотное, рост 166 см.Мама Анны рассказала, что девочка росла немного скованной, сложно находила общий язык с одноклассниками, постоянно искала друзей, но отношения оказывались недолговечными.- У нее небольшие проблемы с социализацией, при общении собеседник понимает, что что-то не так, — рассказала Светлана.Женщина в отчаянии и просит помочь в поиске дочери, которой очень сложно быть одной в обществе. Примечательно, что оба раза перед исчезновением она ходила в церковь.- Мне кажется, она поступила необдуманно, а сейчас просто не знает, как вернуться — сказала мама Анны Ходесс.Все, кто может что-то рассказать об Анне или знает ее местонахождение, просят откликнуться телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 — БРНС Пермь; 8-922-31-41-112 — волонтеры; 8-982-46-58-433 — инфорг поискового отряда «Регион59» Людмила.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.