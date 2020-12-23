Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»)на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, с 28.01.2021с 11.00 (мск) на 30.12.2020 на 11.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-241133):Лот 1:Нежилые помещения общей площадью 827,6 кв.м, а именно:- на 2-ом этаже: помещения №№2-17, 19-21, 23-32, общей площадью 667 кв.м;- на антресоли: помещения №2,4, общей площадью 160,6 кв.м, расположенные в нежилом здании по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Московская, д. 152, кадастровый номер 64:48:030342:4440, общей площадью 1 630,6 кв.м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2.Целевое назначение Объекта: нежилое.Срок договора аренды: 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –256 058 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –170 705 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).Сумма задатка – 256 058 руб. 00 коп.Шаг аукциона на повышение – 8 535 руб. 30 коп.Шаг аукциона на понижение – 17 070 руб. 60 коп.Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): Арендодатель предоставляет Арендатору Объект во временное владение и пользование по Акту приема-передачи не позднее 01 октября 2021г.Электронный аукцион будет проводиться 30 декабря 2020 года с 11:00на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»по адресу www.lot-online.ru.Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».Срок окончания приема заявок продлен по 29.12.2020 до 15:00 (мск).Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28.12.2020.Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 29.12.2020.(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)Реклама