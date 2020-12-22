Бабушки из дома-интерната в Энгельсе передали в детский дом вязаные вещи

Пенсионерки из Энгельсского дома-интерната связали теплые вещи для малышей из дома ребенка. Фото министерства труда и социальной защиты области

Скоро Новый год, каждый ждет чуда и хочет его приносить! В преддверии праздников бабушки из Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов передали в дом ребенка в Саратове вязаные вещи.

- Местные рукодельницы связали для малышей теплые зимние вещи: жилетки, свитеры, теплые носки и шапочки. Эта благотворительная акция ежегодная и уже стала доброй традицией для жителей учреждения, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве труда и социальной защиты.

Детям из дома ребенка передали связанные бабушками жилетки, свитеры, теплые носки и шапочки. Фото министерства труда и социальной защиты области

Как отметил директор дома-интерната Сергей Сафошкин, акция необходима не только детям, но и пожилым людям. Им крайне важно чувствовать свою нужность и значимость, делать что-то полезное для других.

- Я всегда рада возможности помочь детям. Для меня это настоящая отдушина. Мне передается их хорошее настроение, улыбка и радость, как будто я лично знаю всех, кому я вяжу, — сказала пенсионерка Ольга Коренева.

Сотрудники интерната вчера, 21 декабря, привезли детям связанные с любовью вещи и надеются, что это подарит малышам частичку душевной теплоты и домашнего уюта.

Пожилым людям крайне важно чувствовать свою нужность и значимость, делать что-то полезное для других. Фото министерства труда и социальной защиты области

В Саратовской области в преддверии праздника и дети сделали приятное для пенсионеров. Недавно ребята из реабилитационных центров изготовили для одиноких стариков новогодние открытки.

Дети сделали для одиноких стариков новогодние открытки. Фото министерства труда и социальной защиты области

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