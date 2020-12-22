От шефа — к новогоднему столу: рестораны Саратова предлагают праздничное меню

До Нового года остается все меньше времени, магазинах начинается предпраздничная суета. В голове все чаще возникает мысль: что поставить на праздничный стол? Мы составили подробное меню, которое предлагают заказать с доставкой к праздничному столу рестораны Саратова. Это сэкономит время — вместо того, чтобы выбирать продукты и возиться у плиты, вы сможете провести время с близкими.

Chaplin's

Ресторан европейской кухни, который расположен у саратовского речного вокзала, приготовил две интересные закуски: тигровые креветки с песто и сливками и запеченный батат — азиатский картофель, который подают с томатной сальсой. Среди салатов привлекает внимание карамелизованная печеная свекла с брынзой. А сторонники классики могут рассмотреть цезарь с курицей или креветками.

На горячее подойдет утиная грудка с брусничным соусом и томленым яблоками. Очень нежное мясо удачно сочетается с фруктово-ягодной кислинкой. На новогоднем столе также прекрасно будет смотреться цыпленок тапака, а если хочется удивить гостей необычным блюдом, то рассмотрите мидии в створках в томатном соусе и в белом вине.

Soho

Это заведение предлагает европейскую классику для тех, кто не хочет экспериментов, но ждет от знакомых блюд великолепного исполнения. Ищете легкий салат — выбирайте свежий овощной микс с греческой фетой и тремя видами оливок. Мясоеды оценят стейк-салат с цукини на гриле, это блюдо считается местным хитом.

В качестве сытного горячего подойдет ребро молодого бычка. Вместе с гарниром из булгура порция весит почти полкило. Ну а если боитесь обидеть символ года, присмотритесь к котлетам из щуки. Сегодня это одна из главных новинок в российских ресторанах. Здесь их подают с картофельным муссом и домашним маринадом.

Брудершафт

Приевшуюся новогоднюю селедку под шубой можно заменить датским салатом, в котором слабосоленое филе сельди по-новому играет с отварными овощами и пармезаном. Вместо мимозы — салат «Премьер»: консервированный тунец с твердым сыром и яйцом. На закуску подойдет традиционный мясной холодец, мясное ассорти и рулетики из баклажанов. Хочется чего-то необычного? Тогда стоит попробовать сигары — рулетики из хрустящего теста с бараниной. Их подают с пикантным марокканским соусом.

Горячих блюд здесь так много, что глаза разбегаются. Празднично выглядит запеченный рулет из филе скумбрии «Тетка Фишер» с начинкой из болгарского перца, кабачков, яблок, сыра и чеснока. Или хекен — котлеты из филе семги с креветками в овощном соусе. Если душа больше лежит к мясным блюдам, можно взять свиные медальоны «Коста-браво» или сочный ростбиф «Волчий аппетит», который дополняют шампиньоны гриль.

Как заказать

Можно воспользоваться приложениями Яндекс, Яндекс.Еда и Яндекс Go для iOS и Android или сделать заказ на сайте eda.yandex. До конца года в Саратове действует бесплатная доставка при заказе от 1500 рублей. Если сумма будет меньше, доставка обойдется в 49 рублей.