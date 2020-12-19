АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1, назначенного на 29.01.2021г.:

Лот 1:Нежилые помещения №2,4, 8-11 общей площадью 104,2 кв.м, расположенные на 2-ом этаже двухэтажного нежилого здания, кадастровый номер 64:28:010156:12, общей площадью 310,8 кв. м., по адресу: Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное, ул. Ленина, д №23.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

13 692 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

9 128 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 13 692 руб.

Шаг аукциона на повышение – 456 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 912 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона,открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 18.02.2021с 10.00 (мск) на 29.12.2020 на10.00 (мск) по Лоту №1 (РАД-242922):

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 83,4 кв.м, номер и тип этажа, на котором расположено помещение: этаж № 1-й надземный, расположенное по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, улица Баумана, д. 41, кадастровый номер 64:21:130455:75;

Объект 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 557,2 кв.м, номер и тип этажа, на котором расположено помещение: этаж № 2, расположенное по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, улица Баумана, д. 41, кадастровый номер 64:21:130455:44;

Объект 3: 857/1000 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1 075 кв.м., кадастровый номер 64:21:130455:10, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для осуществления финансово-коммерческой деятельности, расположенный по адресу: Саратовская область, р-н Новобурасский, р.п. Новые Бурасы, улица Баумана, д. 41

Начальная цена Лота №1 – 3 252 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 241 800 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 2 865 600 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 144 600 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 2 168 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 161 200 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 910 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 96 400 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 216 800 руб.

Шаг аукциона на повышение – 108 400 руб.

Шаг аукциона на понижение – 216 800 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения №4 от 01.06.2017 г., заключенного c ИП Фомин А.С. на 11 месяцев с автоматической пролонгацией на тот же срок, площадь 46 кв. м. по ставке 309 руб. за 1 кв. м, в том числе НДС;

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения №16 от 03.12.2012 г., заключенного с ООО «Учебно-информационный центр С» на 11 месяцев с автоматической пролонгацией на тот же срок, площадь 8,6 кв. м. по ставке 320,34 руб. за 1 кв. м, в том числе НДС;

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения №6/2020 от 28.02.2020 г., заключенного с ООО «Капитал-МС» на 11 месяцев без автоматической пролонгации, площадь 14,0 кв. м. по ставке 239 руб. за 1 кв. м, в том числе НДС;

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения №9/2020 от 10.03.2020 г., заключенного с Приходько М.В. на 11 месяцев с автоматической пролонгацией на тот же срок, площадь 12,9 кв. м. по ставке 239 руб. за 1 кв. м, в том числе НДС;

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения №17 от 01.07.2013 г., заключенного с ИП Шустов А.М. на 11 месяцев с автоматической пролонгацией на тот же срок, площадь 15,1 кв. м. по ставке 238,8 руб. за 1 кв. м, в том числе НДС;

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения №1 от 05.08.2015г., заключенного с ИП Мамедов С.А. на 11 месяцев с автоматической пролонгацией на тот же срок, площадь 15,8 кв. м. по ставке 238,8 руб. за 1 кв. м, в том числе НДС;

- краткосрочного договора аренды недвижимого имущества №24/2020 от 03.10.2020г., заключенного с Никитиной З.А. на 11 месяцев с автоматической пролонгацией на тот же срок, площадь 13,1 кв. м. по ставке 258 руб. 00 коп. за 1 кв. м, в том числе НДС.

2. Обязательным условием является заключение с Победителем/Единственным участником аукциона договора аренды нежилых помещений, одновременно с заключением договора купли-продажи Объектов для размещения подразделений Банка на следующих условиях и по форме, являющейся приложением к аукционной документации:

- Объектом аренды являются части нежилого помещения общей площадью не более 230,4 кв.м (далее – Часть помещения), состоящие из части помещений 2-го этажа в т.ч.: помещение №7 площадью 98,2 кв.м, помещение №8 площадью 3,9 кв.м, помещение №9 площадью 3,7 кв.м, помещение №10 площадью 5,1 кв.м, помещение №11 площадью 5,1 кв.м, помещение №12 площадью 9,0 кв.м, помещение №13 площадью 6,3 кв.м, помещение №14 площадью 10,2 кв.м, помещение №15 площадью 7,0 кв.м, помещения №16 площадью 4,0 кв.м, помещения №17 площадью 18,6 кв.м, помещение №18 площадью 14,1 кв.м, помещение №19 площадью 6,5 кв.м, помещение №20 площадью 22,9 кв.м, помещение №21 площадью 12,2 кв.м, помещение №31 площадью 2,0 кв.м, помещение №32 площадью 1,8 кв.м расположенных в Объекте 2, для осуществления банковской деятельности;

- Положения договора аренды:

- Срок аренды договора – 10 лет;

- Размер постоянной части арендной платы за Часть помещения при реализации Имущества составит: арендная плата за 1 кв.м в месяц составит не более 123 (Сто двадцать три) рубля 17 копе-ек, в т. ч. НДС 20% /НДС не облагается, в зависимости от применения арендодателем системы налогообложения. Арендная плата за всю площадь в месяц составит не более 28 378 (Двадцать восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 37 копеек.;

- Арендная плата включает платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Помещения, в котором находится Часть помещения, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 метров по длине лицевой части фасада Помещения, внутреннюю уборку Части помещения, дератизацию и дезинфекцию Части помещения, вывоз твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) Части помещения);

- Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, тепло (газоснабжение)-, водоснабжение и водоотведение по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа).

- Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением определяется сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). При отсутствии приборов учета размер платы за электроэнергию определяется расчетным путем - по установленной мощности электроприёмников Арендатора.

- Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей отапливаемой площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации.

Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

- Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, внутренней уборке Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения Договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Часть помещения не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Части помещения;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором аренды срока платежа не вносит арендную плату;

- Арендатор вправе по своему усмотрению изменить, в т. ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее чем за 2 месяца до даты изменения площади без применения Арендодателем штрафных санкций;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем внесудебном порядке, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее чем за 2 месяца до предполагаемой даты расторжения/отказа от исполнения, без применения Арендодателем штрафных санкций;

- Арендная плата по договору аренды может ежегодно по соглашению сторон (за исключением первых двух лет аренды) увеличиваться в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы Государственной статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 % от величины арендной платы. В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости размер арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается сторонами в равных долях. Новый размер арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к договору аренды;

- В случае если Арендодатель выступит инициатором расторжения Договора при надлежащем исполнении своих обязательств по Договору со стороны Арендатора, то Арендодатель обязан в течение 5 рабочих дней с даты расторжения Договора возместить Арендатору документально подтвержденные убытки и стоимость согласованных с ним неотделимых улучшений в Части помещения.

Электронный аукцион будет проводиться 29 декабря 2020 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 28.12.2020 до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25.12.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 28.12.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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